今回訪れたのは、東京・恵比寿。駅前は飲み屋も多く、賑やかな町として知られていますが、少し歩けば閑静な住宅街が広がります。

そんな街の一角に現れる、昔ながらの長屋の建物。その一番右にあるのが今回の取材先「HAPPY HOUR（ハッピーアワー）」です。昔からある建物だからこそ、町に寄り添ったカフェにしたいと、昨年秋にメニューを全面リニューアル。昔ながらの良さを現代に溶け込ませた、開放感あふれる素敵なカフェをご紹介します。

築100年以上。地元の方に愛されてきた店舗だからこそ、地元に馴染むコーヒーを。

都心だとは思えない、味のある長屋が目印

恵比寿駅から広尾方面に歩いて約15分。まるでタイムスリップしたかのような、大きな長屋の一番右にあるのが、今回訪れたHAPPY HOURです。

築100年を超えるというこちらの建物。店内はアンティークの家具で統一され、都心にいながらもどこか懐かしさを感じられる空間が広がります。

カウンターに並ぶのは毎朝焼き立てを楽しめる焼き菓子たち。手作りにこだわり、旬の食材を使いながら一つ一つ丁寧に作り上げます。

元々あった2階の床を取り除き作った吹き抜けの天井や大きな窓も、この建物がもともと持っていた魅力をそのまま活かしたもの。昼間は照明を使わなくても、自然光が店内に広がり、居心地の良い空間を作り出しています。

実はこの建物、かつては地域で長くの間愛された本屋さんだったそう。そんな本屋時代の記憶を受け継ぐかのように設置しているのが、この店舗のトレードマークにもなっている本棚です。

「ここで過ごす時間そのものがハッピーアワーになってほしいんです。」

そう話すのは店長の齋藤さん。店名には、人それぞれ感じる“幸せな時間”を受け止められる場所でありたいという思いが込められています。

サラダ専門店からコーヒーと焼き菓子のお店へ

HAPPY HOURは元々サラダ専門店として営業していましたが、業態変更により惜しまれつつも2024年にクローズ。あらたな事業を展開するにあたり着目したのが、地域に不足していた“朝から立ち寄れるコーヒーショップ”でした。

メニューの内容をいちから考え、試行錯誤を重ねて出来上がった焼き菓子たちを並べ、2025年10月にリニューアルオープン。

業態が変わっても、サラダ専門店のときから続く、手作りへのこだわりは変わりません。旬の食材を取り入れ、訪れるたびに違うフレーバーに出会えるよう、様々なラインナップを揃えているそうです。

この空間で過ごす“幸せ時間”に合うお菓子とコーヒーを

「ここに座って過ごす時間を邪魔しない。でもちゃんと美味しいと思ってもらえるお菓子を出したいんです。」

そう話す齋藤さん。HAPPY HOURらしさが詰まった焼き菓子をご紹介します。

レモンケーキ \400

まずいただいたのは、お店を代表する存在のひとつである「レモンケーキ」。

国産レモンを使用し、酸味と甘さのバランスを追求したというこちらのレモンケーキ。白いアイシングがかかった丸いフォルムも愛らしさを惹きたてます。

しっとりとした生地に、鼻から抜けるレモンの香りと酸味の余韻も楽しむことができ、爽やかな朝にピッタリの一品です。

ピーカントフィーマフィン \600

続いていただいたのが「ピーカントフィーマフィン」。

キャラメルのような濃厚な甘さのトフィーとピーカンナッツを組み合わせ、どこか海外のお菓子も彷彿とさせるマフィンですが、口に入れると、名前で想像するよりも軽い食感にびっくり。

それもそのはず。マフィンの生地は甜菜糖やキビ糖などの素朴な素材を基本とし、具材に合わせて素材の配合や種類を変更。こちらのピーカントフィーマフィンは、生クリームではなく牛乳を使うことで、他のマフィンよりさっぱりとした口当たりになるように設計しているそう。

また隠し味としてオレンジピールとスパイスのクローブを加え、外側はさっくり、中はしっとり、味はあっさりと、でも濃厚な、朝のエネルギーチャージにぴったりなマフィンに仕上がっています。

「また来たい」と思える理由が詰まった空間

自然光が差し込み、高い天井が作り出す居心地の良い店内で、コーヒーと焼き菓子を味わう。それだけで、不思議と心がほどけるような時間が流れる店内。

「まだ知られていないと食材や組み合わせにも挑戦していきたいんです。」

そう話す齋藤さんの言葉のように、何度訪れても変わらない居心地の良さと変化するお菓子を楽しめるこの空間は、まさに唯一無二です。

地域に根差しながら、新しい発見も届けられる。そんなHAPPY HOURで、あなたの“幸せ時間”を過ごしてみませんか？

About Shop

HAPPY HOUR

〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿２丁目３９－４

営業時間：9:30～18:00

定休日：なし

Instagram：@happy_hour2020

えり

ウフ。編集スタッフ

自分の“好き”であるスイーツをもっと広めたい！と前職のイベント制作から飛び出してウフ。に仲間入り。今はドーナッツを中心に日々おいしいものを勉強中。