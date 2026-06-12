（佐々木気象予報士）

「きょうの県内は気温が上がって、美馬市穴吹では30度を超え『真夏日』となりました」

「これは、7月中旬並みの気温です」

「さて、鳴門市では夏を思わせるような情熱的な赤い花が咲き始めています」

6月4日には咲き始めだったアメリカデイゴ、約1週間後には見ごろになりました。



梅雨時に一足早く、夏を思わせるアメリカデイゴ、青い空に映える情熱的な花ですね。





鳴門ウチノ海総合公園では、例年より咲き始めるのがやや早く、今週末が花を楽しめるラストチャンスになるそうです。

（佐々木気象予報士）

「梅雨の時期は雨やくもりの天気が多くなりますが、今週の県内は日差しが届く日が続きましたね」

「これを『梅雨の中休み』と言います。梅雨の中休みとは一時的に晴れの日が続くことです」

「どうして晴れの日が続くのでしょうか？」

（佐々木気象予報士）

「これは、きょう午前9時の天気図です」

「梅雨前線は日本の南の海上に停滞していて、四国地方は前線の北側の初夏の空気に覆われているため湿度が低く、比較的カラッとした暑さになるんです」

（佐々木気象予報士）

「ただ、来週は梅雨前線が北上し、梅雨空となる日が多くなりそうです」

「カラッと晴れるか、ジメジメするか、ぜひ前線の位置に注目してみてください！」



（詳しくは動画で）