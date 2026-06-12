6月13日から、JR徳島駅に自動改札機が導入されます。



これまで、47都道府県で唯一自動改札がなかった徳島、改札機を利用するにはどうしたらいいのか取材しました。

2026月4日、最終列車が発着したあとの深夜にJR徳島駅で行われた自動改札機の設置作業。



いよいよ徳島も、47都道府県で唯一自動改札がない現状を卒業することになりました。

（宮下アナウンサー）

「自動改札のない県でなくなってしまうことについて」





（JR四国 鉄道マーケティング課・三木和仁 主席）「私も元々徳島県なので、一県民として待ち遠しかった」

（宮下アナウンサー）

「自動改札機はあすの始発便から利用できます。でも、どうやって使えばいいのでしょうか？注意点をまとめました」



利用できるのは、券売機などで購入した磁気をまとった紙の切符と定期券。



裏が黒いのが特徴です。

列車内で購入した切符や整理券など、裏が白い切符は利用できません。



この場合は、有人の改札口に回ってください。

（宮下アナウンサー）

「もう一つの方法はこちら、スマートフォンを利用する方法です」



JR四国のチケットアプリ「しこくスマートえきちゃん」をスマホにインストール、アプリで購入した二次元コードを読み取らせることで、自動改札を利用することができます。

しかし「ICOCA」や「PASMO」など、交通系のICカードは使うことができません。



ご注意ください。



（JR四国 鉄道マーケティング課・三木和仁 主席）

「今までだと駅係員に切符を見せていただいたところが、自動改札機に磁気の切符だけでなく、アプリの『スマえきの切符』も、かざすことでそのまま通れるので、より便利になる」

何だかちょっとだけ、本当にちょっとだけ、寂しいような気もしますが…。



JR徳島駅の自動改札機、利用開始は6月13日の始発便からです。