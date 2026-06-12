板野町の農園で今、極早生のモモの収穫が始まっています。



2026年は、台風の影響で枝が折れたり実が落ちたりしたものの、出来自体はよいということです。



板野町川端にある日下雅裕さんのモモ農園では、広さ約60アールの畑で極早生の品種「はなよめ」や「日川白鳳」など、10種類の桃を育てています。



毎年約2万5000個を収穫していて、2026年は6月3日から収穫作業が始まりました。





（日ノ本園・日下雅裕 代表）「表面の色が赤いのと、横が青いやつがだんだん白くなってくる。クリーム色になってくるこれがちぎりごろ」2026年は、台風6号の影響で枝が折れたり実が落ちてしまったりしたものの、出来自体は良いそうです。シーズン初めに出回る「はなよめ」をいただきました。（記者）「『はなよめ』いただきます」「やわらかくてジューシー、甘さはもちろん爽やかな酸味も」（日ノ本園・日下雅裕 代表）「夜が涼しくて昼間暑いんで、今年は寒暖差で糖度が上がっておいしい」収穫したモモは、傷みがないかなどを確認し、大きさごとに選別します。日ノ本園の桃は、道の駅いたのや石井町の阿波食ミュージアムなどに出荷されます。