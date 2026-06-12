6/21はミッフィーのお誕生日！激かわケーキ3種でお祝いしよう♪ 期間限定なので買い逃し注意
6月21日（日）はミッフィーのお誕生日！
可愛いケーキでお祝いしてみませんか？
2026年6月21日（日）〜6月28日（日）の期間中、オランダ家各店舗（※一部店舗除く）にて、ミッフィーをモチーフにしたケーキ3品が登場します。
ラインナップは、王道のフルーツケーキから初夏らしいトロピカルフレーバー、さわやかなラズベリー×ピーチまでと、バリエーション豊か。
いずれも期間限定の特別なケーキです。
さらに、2026年6月12日（金）から、同店で展開されているミッフィーサブレ・メラニーサブレのパッケージがリニューアル。
「ミッフィーとお友達」をテーマに、個包装・箱・缶のデザインが可愛く刷新しました。
ぜひお近くの店頭でチェックしてみて！
●商品概要
・ミッフィーケーキ フルーツバスケット 価格：620円（税込669円）
・ミッフィーケーキ マンゴーパッション 価格：580円（税込626円）
・ミッフィーケーキ ラズベリーピーチ 価格：580円（税込626円）
販売期間：2026年6月21日（日）〜6月28日（日）いずれも要冷蔵商品
・ミッフィーサブレ、メラニーサブレ 価格：各1枚 130円（税込140円）
発売日：6月12日
販売店舗：オランダ家各店舗（※一部店舗除く）