6月21日（日）はミッフィーのお誕生日！

この記事の完全版を見る【動画・画像付き】

可愛いケーキでお祝いしてみませんか？

2026年6月21日（日）〜6月28日（日）の期間中、オランダ家各店舗（※一部店舗除く）にて、ミッフィーをモチーフにしたケーキ3品が登場します。

ラインナップは、王道のフルーツケーキから初夏らしいトロピカルフレーバー、さわやかなラズベリー×ピーチまでと、バリエーション豊か。

いずれも期間限定の特別なケーキです。

さらに、2026年6月12日（金）から、同店で展開されているミッフィーサブレ・メラニーサブレのパッケージがリニューアル。

「ミッフィーとお友達」をテーマに、個包装・箱・缶のデザインが可愛く刷新しました。

ぜひお近くの店頭でチェックしてみて！

●商品概要

・ミッフィーケーキ フルーツバスケット 価格：620円（税込669円）

・ミッフィーケーキ マンゴーパッション 価格：580円（税込626円）

・ミッフィーケーキ ラズベリーピーチ 価格：580円（税込626円）

販売期間：2026年6月21日（日）〜6月28日（日）いずれも要冷蔵商品

・ミッフィーサブレ、メラニーサブレ 価格：各1枚 130円（税込140円）

発売日：6月12日

販売店舗：オランダ家各店舗（※一部店舗除く）