かっぱ寿司に夏グルメが勢ぞろい！旬のネタにひんやりメニューなど、一人でも家族でも楽しめるラインアップ《6月11日スタート》

かっぱ寿司は、2026年6月11日から「かっぱの夏のおすすめ」メニュー全12品を期間限定で販売します（一部改装中の店舗を除く）。

ちょこっと楽しめる小鉢も充実

かっぱ寿司から、この夏を存分に楽しめる"夏の新定番"メニューが登場。夏の旬の白身「キス天にぎり」、だしの旨みが染みた「なす揚げびたし」など、さっぱりとした旬のネタをはじめ、食べごたえ十分の「季節の天ぷら盛り合わせ〜天つゆ付き〜」、ひんやりと涼やかな「ちょこっと氷つゆそうめん」など、夏においしい多彩な味覚が楽しめます。

このほか、ちょこっと楽しめる小鉢メニューも充実。その日の気分や利用シーンに合わせて楽しめる、みんなにちょうどいい満足が得られるメニューをラインアップしています。

・なす揚げびたし（2貫110円〜）

・なす揚げびたし〜とろろのせ〜（2貫110円〜）

・キス天にぎり（1貫160円〜）

・天然 旬（とき）あじ（2貫240円〜）

・季節の天ぷら盛り合わせ〜天つゆ付き〜（490円〜）

キス天／大えび／煮穴子／なす／大葉

・なす天盛り〜天つゆ付き〜（190円〜）

・贅沢 大えび天入りうどん（490円〜）

・ちょこっと氷つゆそうめん（160円〜）

・かにカマきゅうりコーン小鉢（160円〜）

・蒸しあさりかつお出汁仕立て（160円〜）

・たらこマヨオニオンスライス（160円〜）

・フライドポテト〜たらこマヨ添え〜 （340円〜）

「なす揚げびたし」2品はいずれも店内仕込、天ぷら・フライはいずれも店内揚げとのことです。

天候や入荷状況、売れ行きなどにより、販売期間内でも品切れや販売を終了する場合があります。一部店舗では価格が異なります。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部