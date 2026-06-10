ひとりになって気付いた自分の傲慢さ…家族を軽んじてきた夫に今できることは？【何度言っても聞いてない夫 Vol.9】
■これまでのあらすじ
娘のアレルギーを覚えようとしない夫に本音をぶつけることにした妻。しかし、夫に反省の色はなく「俺、そんなにひどいことしたか？」と発言。もはや何を言っても無駄だと諦め、妻は離婚届を置いて家を出て行ったのだった。
娘のアレルギーを覚えようとしない夫に本音をぶつけることにした妻。しかし、夫に反省の色はなく「俺、そんなにひどいことしたか？」と発言。もはや何を言っても無駄だと諦め、妻は離婚届を置いて家を出て行ったのだった。
【夫side STORY】
【妻side STORY】
娘を連れて家を出てから半年、私たち夫婦は別居が続いています。
口を酸っぱくして言い続けたことを何ひとつ覚えようとしなかった夫。何度も裏切られた上に、娘を危険に晒したことがどうしても許せませんでした。
娘と会うときはアレルギーに配慮したお店を探してくれるなど、わからないことはちゃんと調べて決めてくれるようになりました。
夫のこの前向きな変化がいつまで続くのか…、先のことはわかりません。
もう裏切られたくない気持ちもありますが、離婚に迷いもある。今後、夫の変化か続いていくのか…しばらくは見届けたいと思います。
※この漫画は実話を元に編集しています
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イラスト:胃腹ぺこ（イラスト監修：インクルーズ）
(ウーマンエキサイト編集部)