【漢字クイズ】「千材一遇」or「千載一遇」正解はどっち？またとないチャンス...！

普段よく使うけど、実は間違ってた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

いったい「千材一遇」or「千載一遇」では、どちらが正しいでしょうか？

正解は、「千載一遇（せんざいいちぐう）」でした！

千載一遇とは、千年に一度しか巡り合えないような、めったにない素晴らしい好機のこと。

「千載」は千年間（または千回）、「一遇」は一度だけ偶然に出会うことを意味しており、「憧れの選手と対戦できるなんて、まさに千載一遇だ」のように使いますよ。

みなさんはわかりましたか？

家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！

《参考文献》

・『デジタル大辞泉』（小学館）

・『精選版 日本国語大辞典』（小学館）

