どうやって登ったの！？お散歩中のワンコが見せた特技に「猫みたい！」「すごすぎる」と驚きの声
【写真を見る】これは見事なバランス感覚！身軽すぎるワンちゃんの「どや顔ポーズ」
お散歩中のワンちゃんが見せた、まさかの特技に驚きの声が集まっています。
今回ご紹介するのは、ジャックラッセルテリアのシャーロットちゃん。
シャーロットちゃんは、街中にある障害物を活かしたスポーツ「ドッグパルクール」に取り組んでいます。
そのトレーニングで培った見事な身体能力が、SNSで話題になりました。
いったい、どんな光景だったのでしょうか。
投稿したのは、複雑奇怪な浪速っ子（@yoshimitropp）さん。
ボーダーコリーと3匹のジャックラッセルテリアの日常を発信しています。
「どや！」というコメントとともに投稿されたのは、散歩中にポールの上に飛び乗り、見事なバランス感覚を披露するシャーロットちゃんの姿。
その堂々とした表情からは、得意げな様子が伝わってきます。
思わず「どうやって登ったの？」と二度見してしまうその姿に、「すごい！」「かわいい！」と驚きのコメントが寄せられ、2.5万いいねの反響がありました。
なかには「降りられないの？」と心配する声もありましたが、実は写真撮影のためにポーズを決めてくれた瞬間だったそう。シャーロットちゃんにとってはお手のものだったようです。
投稿の反響について飼い主さんにお伺いすると、
「猫のようにバランスが取れる犬に、みなさん驚かれたようです」
「犬がとっても得意げにドヤ顔しているのが好評だったみたいです。『こんなことができるなんて信じられない』という声も多くいただきました」
と教えてくれました。
シャーロットちゃんの余裕たっぷりな表情から、ポールの上へひょいっと軽やかに飛び乗る姿が目に浮かびますね。
■バランスボールも自由自在！驚きの身体能力
さらに驚きなのは、バランスボールを自在に操り、テーブルの上を覗きに行くシャーロットちゃんの姿。
部屋の奥のバランスボールにひょいっと飛び乗り、器用に足を動かして前進＆方向転換もお手のものです。
その安定感は見事で、抜群のバランス感覚に驚かされます。
飼い主さんによると、
「玉乗りはドッグパルクールの副産物といえます。なんでも乗れるものには乗ってみる精神と、普段から体幹を鍛えているから乗れたのだと思います。私が玉乗りを教えたわけではありません」
とのこと。
また、バランスボールに乗り始めたきっかけについて伺うと、
「椅子からテーブルに飛び乗るので椅子をテーブルから離して置くようにしたら、たまたまそばにあったバランスボールに乗って、テーブルの上の食べ物を眺めるようになりました」
「バランスボールからテーブルに飛び乗ることはできないので、見る専門です。
どんどん上達して、方向転換もできて乗り物のように乗りこなしています」
と教えてくれました。
ちなみに、バランスボールに乗れるのは、4匹の中でシャーロットちゃんだけだそうです。
■4匹の性格は？
一緒に暮らす4匹の性格について伺うと、
「3匹のジャックラッセルテリアはとってもジャックらしい性格です。興奮しやすく、何にでも興味を持ち、恐れ知らず。頑固で絶対諦めません。
ボーダーコリーのペネロペは注意深く警戒心も強く、いい用心棒として３匹のジャックと仲良くしています」
と教えてくれました。
それぞれ個性は異なりますが、仲良く暮らしている様子が伝わってきますね。
最近のシャーロットちゃんはというと、
「シャーロットはいつも笑わせてくれます。お笑い芸犬だと思っています。
食事をしているといつもバランスボールに乗って見に来るので（それだけでもおかしいのですが）、バランスボールを隠したら、蓋付きゴミ箱を運んできて横付けされて、食事を覗き込まれました」
と、思わず笑ってしまうエピソードを教えてくれました。
さらに、
「シャーロットは盗み食いの天才で、食べ方もとても綺麗なので、盗み食いされても気が付かないことがあります。（家族の誰かが食べたのかと思ってしまいます）」
とのこと。
抜群の身体能力だけでなく、ユーモアたっぷりなエピソードからも、その賢さと愛らしさが伝わってきます。
最後に、「ドッグパルクールの魅力」について飼い主さんに伺うと、
「なんといっても、犬種や年齢、場所を選ばないことです。それと、ドッグパルクールを生活に快適に応用できることです」
とのこと。
お散歩がただ歩くだけではなく、犬にとって楽しいゲームのような時間になるそうです。体を動かしながら自然と筋力やバランス感覚も鍛えられるため、いいことがたくさんあるのだとか。
驚きの身体能力と愛らしいキャラクターで多くの人を魅了したシャーロットちゃん。これからもどんな姿を見せてくれるのか、楽しみですね！
気になる方は、複雑奇怪な浪速っ子（@yoshimitropp）さんのXをチェックしてみてください。
文＝早川みどり