笑顔輝くジャックラッセルテリアのシャーロットちゃん


【写真を見る】これは見事なバランス感覚！身軽すぎるワンちゃんの「どや顔ポーズ」

お散歩中のワンちゃんが見せた、まさかの特技に驚きの声が集まっています。

今回ご紹介するのは、ジャックラッセルテリアのシャーロットちゃん。

シャーロットちゃんは、街中にある障害物を活かしたスポーツ「ドッグパルクール」に取り組んでいます。

そのトレーニングで培った見事な身体能力が、SNSで話題になりました。

いったい、どんな光景だったのでしょうか。

■得意げな表情のシャーロットちゃん

投稿したのは、複雑奇怪な浪速っ子（@yoshimitropp）さん。

ボーダーコリーと3匹のジャックラッセルテリアの日常を発信しています。

「どや！」というコメントとともに投稿されたのは、散歩中にポールの上に飛び乗り、見事なバランス感覚を披露するシャーロットちゃんの姿。

その堂々とした表情からは、得意げな様子が伝わってきます。

見事なバランス感覚！▶得意げな表情のシャーロットちゃん（⇒次へ）


思わず「どうやって登ったの？」と二度見してしまうその姿に、「すごい！」「かわいい！」と驚きのコメントが寄せられ、2.5万いいねの反響がありました。

なかには「降りられないの？」と心配する声もありましたが、実は写真撮影のためにポーズを決めてくれた瞬間だったそう。シャーロットちゃんにとってはお手のものだったようです。

投稿の反響について飼い主さんにお伺いすると、

「猫のようにバランスが取れる犬に、みなさん驚かれたようです」

「犬がとっても得意げにドヤ顔しているのが好評だったみたいです。『こんなことができるなんて信じられない』という声も多くいただきました」

と教えてくれました。

シャーロットちゃんの余裕たっぷりな表情から、ポールの上へひょいっと軽やかに飛び乗る姿が目に浮かびますね。

どや！▶食事をしていると、バランスボールに乗って覗きに来るシャーロットちゃん（⇒次へ）


■バランスボールも自由自在！驚きの身体能力

さらに驚きなのは、バランスボールを自在に操り、テーブルの上を覗きに行くシャーロットちゃんの姿。

すぐに安定し、食卓を目指します▶足を器用に使ってクルクル…（⇒次へ）


部屋の奥のバランスボールにひょいっと飛び乗り、器用に足を動かして前進＆方向転換もお手のものです。

その安定感は見事で、抜群のバランス感覚に驚かされます。

あっという間に進みます▶狙いはテーブルの上！（⇒次へ）


飼い主さんによると、

「玉乗りはドッグパルクールの副産物といえます。なんでも乗れるものには乗ってみる精神と、普段から体幹を鍛えているから乗れたのだと思います。私が玉乗りを教えたわけではありません」

とのこと。

見えた！あと少し！▶方向転換もお手のものです（⇒次へ）


また、バランスボールに乗り始めたきっかけについて伺うと、

「椅子からテーブルに飛び乗るので椅子をテーブルから離して置くようにしたら、たまたまそばにあったバランスボールに乗って、テーブルの上の食べ物を眺めるようになりました」

カメラ目線もバッチリですね▶全員、集合！（⇒次へ）


「バランスボールからテーブルに飛び乗ることはできないので、見る専門です。

どんどん上達して、方向転換もできて乗り物のように乗りこなしています」

と教えてくれました。

ちなみに、バランスボールに乗れるのは、4匹の中でシャーロットちゃんだけだそうです。

ちょうどいい高さ！▶奥でひょいっとバランスボールに飛び乗るシャーロットちゃん（⇒次へ）


■4匹の性格は？

一緒に暮らす4匹の性格について伺うと、

「3匹のジャックラッセルテリアはとってもジャックらしい性格です。興奮しやすく、何にでも興味を持ち、恐れ知らず。頑固で絶対諦めません。

ボーダーコリーのペネロペは注意深く警戒心も強く、いい用心棒として３匹のジャックと仲良くしています」

と教えてくれました。

それぞれ個性は異なりますが、仲良く暮らしている様子が伝わってきますね。

いい関係の4匹です▶ケルべロスのようなエリちゃん・シャーロットちゃん・リサちゃん（⇒次へ）


最近のシャーロットちゃんはというと、

「シャーロットはいつも笑わせてくれます。お笑い芸犬だと思っています。

食事をしているといつもバランスボールに乗って見に来るので（それだけでもおかしいのですが）、バランスボールを隠したら、蓋付きゴミ箱を運んできて横付けされて、食事を覗き込まれました」

と、思わず笑ってしまうエピソードを教えてくれました。

さらに、

「シャーロットは盗み食いの天才で、食べ方もとても綺麗なので、盗み食いされても気が付かないことがあります。（家族の誰かが食べたのかと思ってしまいます）」

とのこと。

抜群の身体能力だけでなく、ユーモアたっぷりなエピソードからも、その賢さと愛らしさが伝わってきます。

おやつを狙っているのかな？▶町の中でもパルクール！（⇒次へ）


最後に、「ドッグパルクールの魅力」について飼い主さんに伺うと、

「なんといっても、犬種や年齢、場所を選ばないことです。それと、ドッグパルクールを生活に快適に応用できることです」

とのこと。

お散歩がただ歩くだけではなく、犬にとって楽しいゲームのような時間になるそうです。体を動かしながら自然と筋力やバランス感覚も鍛えられるため、いいことがたくさんあるのだとか。

驚きの身体能力と愛らしいキャラクターで多くの人を魅了したシャーロットちゃん。これからもどんな姿を見せてくれるのか、楽しみですね！

気になる方は、複雑奇怪な浪速っ子（@yoshimitropp）さんのXをチェックしてみてください。

文＝早川みどり