散らからない部屋を保つための工夫をご紹介します。教えてくれたのは、整理収納アドバイザーのFujinaoさん。「毎日片付けに追われている」という悩みは、ものの置き方やもち方を少し見直すだけで解消できるそうです。部屋のきれいな状態をキープする、効果的な3つの習慣を伺いました。

1：平面にものを置くのをやめる

まず、やめてよかったのが、キッチンカウンターやテーブルの上など、ついついちょい置きしてしまいがちな平面に、ものを置くのをやめたことです。

【写真】食器の量を抑えてスッキリ

たとえば、キッチンカウンターの上に「鍵置き場」「娘の髪どめ置き場」などのように、小さなものの定位置をつくってしまうと、自然とその周りにものが集まってしまい、散らかりの始まりになってしまいます。最初からものがたくさんあると、少しくらいものが増えても気がつきにくいからです。

ですから、わが家では「平面には基本的にものを置かない」ルールにしています。

たとえば、キッチンカウンターに置いてあるのは電気ケトルのみ。ダイニングテーブルの上にはティッシュとウェットティッシュ、充電ケーブルだけ。

こうして、毎日置いてあるものを最低限に絞ることで、「つい置いてしまったもの」が目立つようになり、結果として片付けをこまめにする習慣がつきました。

平面に余白があると部屋がスッキリとして見えて気持ちがいいのも、片付けのモチベーションにつながっています。

2：小さいリセット習慣をつくる

次に、やってよかったのが、「小さいリセット習慣」をつくったことです。平面に置くものを最低限に決めているわが家ですが、日中は一時的にちょい置きするものが当然増えます。

ただ、そのちょい置きをそのまま数日もち越すと、散らかりがたまって、片付けに労力が必要になってしまいます。そこでおすすめなのが、毎日の小さなリセット習慣をつくること。

わが家では、朝の家族が出かけたあとの時間や、寝る前などにこまめにリセットする習慣があります。テーブルの上やキッチンを片付ける、床に置いてあるものを定位置に戻す。それだけで、翌朝の気持ちや労力がかなり違います。

さらに、ロボット掃除機を導入したことで、1日に一度「床にものが落ちていないか確認する」ことが習慣になりました。掃除をラクにする仕組みを取り入れることで、片付けも回りやすくなったと感じています。

3：ものの住所と許容量を決める

もうひとつおすすめしたいのが、ものの入る枠を決めることです。

片付けが難しくなる原因のひとつが、いつの間にかものが増えてしまうこと。そこでわが家では、ものの住所をしっかりと決めると同時に「ここに入る分まで」という基準を決めています。

たとえば、オモチャは棚からはみ出さない量まで。洋服はハンガーにかかる分だけ。ハンガーがたりなくなったら、新しく買う前にまず見直します。この“許容量”が決まっていると、自然ともちすぎを防ぎやすくなります。

片付けは、一気にがんばるものではありません。平面をあける。少しだけリセットする。ものの住所を決める。そんな小さな習慣を積み重ねることで、家は少しずつ整いやすくなっていきます。

「これならできそう」と思える小さなことから始めること。それが、散らかりにくい暮らしへの近道だと思っています。