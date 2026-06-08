ナチュラルなライフスタイルが人気のモデル・AYUMIさん。今年の初めに、新たな家族として保護犬の「まる」を迎えました。先日、その「まる」も一緒に家族旅行へ出かけたところ、これまでとは違う「気づき」があったそう。愛犬との暮らしで感じた変化について、詳しく教えていただきました。

愛犬「まる」と初めての家族旅行へ

新緑が目にも鮮やかな季節、わが家に新しい旅の思い出が加わりました。

【写真】保護犬出身の「まる」

今年の初めに迎えた保護犬の「まる」。先日、まるも一緒に、家族全員で1泊2日の那須旅行へ出かけました。

これまでは家族だけで出かけていた旅でしたが、そこにまるが加わり、新しい家族旅の形に。どこへ行くにも、みんなで「まるファースト」。

旅の目的地は、自然豊かな那須の牧場や、年頃になった子どもたちのリクエストで訪れたアウトレット。

これまでは「自分たちがどう過ごすか」という旅のスタイルでしたが、今回は「どうしたら、まるも一緒に楽しめるか」をみんなで考える旅になりました。

犬と一緒に楽しめる場所がたくさん

今までも那須には何度か訪れていましたが、愛犬と一緒に楽しめる場所がこんなにも多いことを、今回初めて知りました。宿も、飲食店も、牧場も、アウトレットも…犬連れで楽しむことができます。

「まる、喉渇いていないかな？」

「ちょっと歩き疲れちゃったかな？」

そんなふうに、家族みんなが、自然とまるの様子を気にかけながら、面倒を見る時間が続きました。

まるで、わが家に赤ちゃんが増えたかのよう。気がつくと家族の意識がまるに向いている、その空気感は、なんともいえない愛おしさに満ちていました。

「予定どおりにいかない」からこそ楽しい

犬連れの旅は、予定どおりにいかないこともたくさんあります。でも、だからこそ生まれる「余白」の時間があり、そのおかげで旅をよりのんびりと楽しめたように思います。

ただただ、みんなで足並みをそろえて歩く。これまでの家族旅行とは少し違う、「ほのぼの」とした時間が、とても心地よく感じられました。

「犬との暮らし」が教えてくれること

わが家にまるを迎えてから、日常のあちこちに新しい楽しみが生まれました。そして今回の旅で、その楽しみはさらに広がった気がします。

犬との暮らしは、「今、この瞬間」を大切に味わうことを教えてくれます。そして、大きくなった子どもたちも含めて、家族みんなが1つになる喜びを、改めて感じさせてくれる存在でもあります。

新しい家族の形とともに、これからどんな景色に出会えるのか。今から楽しみで仕方がありません。