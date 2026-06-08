2023年3月に完成した3LDK分譲マンションで暮らす日刊住まいライターは、夫婦と4歳娘の3人家族です。マイホーム購入の際、間取りや収納力、設備の充実度に注目していたものの、実際に暮らし始めてから意外と気になるのが「コンセント位置」だったといいます。今回、ライターが後悔している「コンセント位置の盲点」について語ります。

デメリット1：ベッドで隠れて寝室のコンセントが使えない

わが家は、夫婦と4歳娘の3人家族です。2023年3月に完成した3LDKの分譲マンションに住んでいます。

【間取り】6畳の洋室を寝室として使用

暮らし始めてから不便さを感じたのが、寝室のコンセント位置です。マンション購入後、間取り図だけを見ながら、部屋にぴったりと納まるベッドを購入しました。

しかし、実際にベッドを搬入するとコンセントが隠れて、使いたいときに手が届きにくい状態に。

ベッドを購入する際、部屋の奥側に配置されていたコンセントの位置を考慮せず、部屋に納まるサイズかどうかだけ意識して選びました。

すると、搬入後にコンセントが完全にふさがれたことに気づいたのです。寝室ではスマホの充電をはじめ、加湿器や間接照明など、思った以上に電源を使う機会があり、毎日の使い勝手にストレスを感じるようになってしまいました。

「コンセントが入口近くにあれば使いやすかったかも」と後悔する日々…。家具を置いたあとの暮らしまで想定しておけばよかったと痛感しています。

デメリット2：部屋のレイアウト変更ができない

子ども部屋として使用している和室でも、コンセント位置に悩まされています。

和室は壁面が二面しかなく、必要な収納家具を壁二面に配置するとコンセントがふさがるほどギリギリいっぱいになってしまうのです。

結果として、置きたい家具を自由に配置しづらく、レイアウトの選択肢が限られてしまっています。

模様替えや成長に合わせた部屋づくりを考えても、コンセント位置によって動かせる家具の場所はほとんど固定してしまいます。暮らし始めてから、コンセント位置が“レイアウトの自由度”にも影響することを実感しました。

コンセントは数だけでなく“位置”も重要だった

コンセントは「とりあえずあれば安心」、「多ければ多いほどいいか」などと思っていましたが、実際は“どこにあるか”も暮らしやすさを左右する大切なポイントでした。

家具や家電の配置を事前にイメージしておくことで、生活動線の便利さをはじめ、レイアウトや充電のしやすさまで変わってきます。

とくにベッドや棚、テレビ台など大きな家具は、置いた後にコンセントをふさいでしまうケースも少なくありません。

そのため、「標準の位置で大丈夫だろう」と決めてしまうのではなく、実際の生活を具体的に想像しながら配置を考えればよかったなと後悔しています。

コンセントは小さな設備ですが、毎日の快適さに大きくかかわる存在であることを日々痛感しています。後悔しないためには、「どこでどんな家電を使うか」など、具体的に生活スタイルをイメージして配置や数を決めることが重要です。

これから家づくりや住宅購入を検討している人は、ぜひコンセントの“位置”にも目を向けてみてください。