弟「これ苦いんだね」→兄「まさかこれ飲んだの？灰皿だよ？」実は灰皿用のペットボトルだったという恐怖【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
『お宅の夫をもらえませんか？』などの作品で知られる漫画家のみこまる(@micomalu)さんのエッセイ漫画『ホットレモンドリンクの苦過ぎる思い出』が注目を集めている。ドリンクホルダーに置いてあった飲み物を誤飲してしまった、自身の経験談を紹介する
■ポップな見た目と想定外の苦味
みこまるさんが10代のとき、兄の車に置いてあった未経験のペットボトル飲料を、好奇心からひと口飲んだ。しかし、ポップな見た目とは裏腹に、それは非常に苦かった。コーヒーすら飲んだことがなかったみこまるさんは、大人はこんな苦いものを飲むのかと、兄の味覚を疑ったという。
車に戻ってきた兄に苦味について伝えると、兄は驚愕して｢お前、まさか飲んだの？それ灰皿だよ？｣と告げた。そこで初めて苦さの原因がわかったのである。
読者からは、急性ニコチン中毒の危険性を指摘する声や、無値を喜ぶコメントが相次いだ。タバコの葉のニコチンは液体に浸すと100%溶け出し、重篤な中毒症状を引き起こす恐れがある。みこまるさんは、ペットボトルは安易に手を出しやすいため、くれぐれも気をつけてほしいと注意喚起を促している。
取材協力：みこまる(@micomalu)
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