¤Ê¤¼¹âµéÏÓ»þ·×¤Î¹¹ð¤Ï¡¢¡ÖÃøÌ¾¿Í¤¬ÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¡×¤òºÜ¤»¤ë¤Î¤«¡©
¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤ª¶â¤ò¤«¤±¤º¤Ë¡¢Çä¾å¤äÍø±×¤ò¤â¤Ã¤ÈÁý¤ä¤»¤ë¤Î¤«¡© ¤³¤ÎÀÚ¼Â¤Ê¤ªÇº¤ß¤ËÅú¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢¿Íµ¤¤ÎÈÎÂ¥¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¦²¬ËÜÃ£É§»á¤ÎºÇ¿·´©¡ØµÒÃ±²Á¥¢¥Ã¥×Âç»öÅµ¡¡¡Ö¤Ä¤¤Çã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×ÈÎÂ¥¤Î»Å³Ý¤±75¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò´©¡Ë¤Ç¤¹¡£Æ±½ñ¤Ï¡¢¡Ö¹ÔÆ°·ÐºÑ³Ø¡ß¸½¾ìÌÜÀþ¡×¤Ç¡Ö¤Ä¤¤Çã¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×ÈÎÂ¥¤Î»Å³Ý¤±¤È¤Ï²¿¤«¤ò¸À¸ì²½¤·¤¿½é¤Î½ñ¡£ËÜ½ñ¤¬Äó¼¨¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤ªµÒÍÍ¤Î¹ØÇã¹ÔÆ°¤½¤Î¤â¤Î¤òÊÑ¤¨¤ëÀß·×¤È¤Ï¡©¡×¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢¡ÖÍø±×¤¬»Ä¤ë·Ð±Ä¡×¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤ì¤ë¤Î¤«¡© ËÜÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢¡ØµÒÃ±²Á¥¢¥Ã¥×Âç»öÅµ¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤·¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿»öÎã¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¸½¾ì¤Ç¤¹¤°¤ËÆ³Æþ¤Ç¤¡¢À®²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤µÒÃ±²Á¥¢¥Ã¥×¤Î»Å³Ý¤±¤ò¸·Áª¤·¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Öµ¡Ç½¡×¤òÀâÌÀ¤·¤Ê¤¤¹¹ð¤¬Çä¤ì¤ëÍýÍ³
¡¡Ä¶¹âµéÏÓ»þ·×¤Î¹¹ð¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤³¤Ë¤ÏÀºÌ©¤Ê»õ¼Ö¤ÎÀâÌÀ¤äÀºÅÙ¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¿¤ÀÀ®¸ù¤·¤¿·Ð±Ä¼Ô¤äÀ¤³¦Åª¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê¤¬»þ·×¤òÃå¤±¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤À¤±¤¬ºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ê¤¼¡¢100Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¾¦ÉÊ¤Î¹¹ð¤¬¡Ö¥¤¥á¡¼¥¸¼Ì¿¿¡×¤À¤±¤ÇÀ®Î©¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ò»É·ã¤¹¤ë¹âÅÙ¤Ê¿´ÍýÀïÎ¬¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀ®¸ù¡×¤È¤¤¤¦´¶¾ð¤ò¾¦ÉÊ¤Ë°Ü¤¹
¡¡ËÜÍèÌµ´Ø·¸¤Ê¡Ö»þ·×¡×¤È¡¢´û¤Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê´¶¾ð¡ÊÆ´¤ì¡¢ÉÊ³Ê¡Ë¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤¹¡ÖÀ®¸ù¼Ô¡×¤ò·«¤êÊÖ¤·Æ±»þ¤ËÄó¼¨¤¹¤ë¤È¡¢»þ·×¤ò¸«¤¿¤À¤±¤Ç¤½¤Î´¶¾ð¤¬¼«Æ°Åª¤Ë¸Æ¤Óµ¯¤³¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ê¸ÅÅµÅª¾ò·ï¤Å¤±¡Ë¡£
¡¡¹¹ð¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖÀ®¸ù¤·¤¿¿ÍÊª ¡ß ¤³¤Î»þ·×¡×¤È¤¤¤¦ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ò²¿ÅÙ¤âÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢Ç¾Æâ¤Ç´¶¾ð¤ÎÅ¾°Ü¤¬µ¯¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÉ¾²ÁÅª¾ò·ï¤Å¤±¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢¾¦ÉÊ¤Î²ÁÃÍ¤òÍý¶þÈ´¤¤Ç³Ê¾å¤²¤¹¤ë¼êË¡¤Ç¤¹¡£
¡ÖÆ´¤ì¤Î½¸ÃÄ¡×¤Ë¶á¤Å¤¤¿¤¤¿´Íý
¡¡¿Í¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬Â°¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦½¸ÃÄ¡Ê½àµò½¸ÃÄ¡Ë¡×¤Î¹ÔÆ°¤ä¾ÃÈñ¤Ë¶¯¤¯±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡¹¹ð¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÃøÌ¾¿Í¤Ï¡ÖÆ´¤ì¤ÎÀ®¸ù¼Ô½¸ÃÄ¡×¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¹¡£¡Ö¤³¤Î¿Í¤ÈÆ±¤¸¤â¤Î¤òÃå¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤Ï¡¢¤½¤Î½¸ÃÄ¤Î°ì°÷¤Ë¶á¤Å¤¯¤¿¤á¤Î¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢²Á³Ê¤Ï¡Öµ¡Ç½¤ÎÂÐ²Á¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¤Ê¤ê¤¿¤¤¼«Ê¬¤Ø¤ÎÅê»ñ¡×¤Ø¤È½ñ¤´¹¤¨¤é¤ì¡¢¹â³Û¤Ê»Ù½Ð¤Ø¤ÎÄñ¹³¤¬¾Ã¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Â¾¤Î¤ªÅ¹¤Ç¤â»È¤¨¤ë
¡Ö½àµò½¸ÃÄ¤Ø¤ÎÏ¢·ë¡×Àß·×
¡¡¡¦ ¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñ¥»¥ß¥Ê¡¼
¡ÖÃøÌ¾·Ð±Ä¼Ô¿äÁ¦¡×¤È¤¤¤¦°ì¸À¤òÅº¤¨¡¢¤½¤ÎËÜ¤òÆÉ¤à¤³¤È¤ÇÀ®¸ù¼Ô¤ÈÆ±¤¸ÃÎ¼±ÁØ¤ËÂ°¤»¤ë¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤òÍ¿¤¨¤ë
¡¡¡¦ ¹âµé¥¹¥Ý¡¼¥ÄÍÑÉÊ
¡Ö¤¢¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤¬°¦ÍÑ¡×¤ÈÂÇ¤Á½Ð¤·¡¢Æ±¤¸¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤¹¿Í¡¹¤Ø¤Î¶¯ÎÏ¤ÊÆ°µ¡¤Å¤±¤Ë¤¹¤ë
¡¡¡¦ ²½¾ÑÉÊ¡¦¥¹¥¥ó¥±¥¢
¡¡Æ´¤ì¤ÎÇÐÍ¥¤Î»ÈÍÑ¼Ì¿¿¤ò»È¤¤¡¢¡Ö¤¢¤Î¿Í¤Î¤è¤¦¤ÊÈ©¤Ë¡×¤È¤¤¤¦´¶¾ðÅ¾°Ü¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹
¤Þ¤È¤á
¡¡ÃøÌ¾¿Í¤ò»È¤Ã¤¿¹¹ð¤¬µ¡Ç½¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢
¡¡¡¦ ¸ÅÅµÅª¾ò·ï¤Å¤±¤Ë¤è¤ê¡¢À®¸ù¼Ô¤Î»ý¤Ä¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê°õ¾Ý¤ò¾¦ÉÊ¤½¤Î¤â¤Î¤ØÅ¾°Ü¤µ¤»¤ë
¡¡¡¦ ½àµò½¸ÃÄÍýÏÀ¤Ë¤è¤ê¡¢Æ´¤ì¤ÎÁØ¤Ø¤Îµ¢Â°´¶¤È¤¤¤¦´¶¾ðÅª¤Ê²ÁÃÍ¤òÈÎÇä¤¹¤ë
¡¡¡¦ ¾¦ÉÊ¤ò¡Öµ¡Ç½¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¡×¤Î¾ÝÄ§¤Ø¤È¾º²Ú¤µ¤»¤ë
¡¡¤È¤¤¤¦¡¢²Á³Ê¤ÎÊÉ¤ò¡Ö¤Ê¤ê¤¿¤¤¼«Ê¬¡×¤È¤¤¤¦´¶¾ð¤ÇÆÍ¤Êø¤¹¤¿¤á¤ÎÀïÎ¬¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
ÈÎÂ¥¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È
¸½¾ìÌÜÀþ¤Ç¤¹¤°»È¤¨¤ë¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤òÅÁ¤¨¤ëÂè°ì¿Í¼Ô¡£
¹¹ðÀ©ºî²ñ¼Ò»þÂå¤Ë100²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ëÈÎÂ¥Å¸³«¤ò¸«¤ÆÇÝ¤Ã¤¿À®¸ùÂÎ¸³¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¤à¤º¤«¤·¤¤¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¿´Íý³Ø¤ò»È¤ï¤º¡¢
¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ä¥Þ¥ó¥À¥éÅù¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢Ã¯¤Ç¤âÇä¤ì¤ë¹¹ð¤òºî¤ì¤ë¼êË¡¤òÂÎ·Ï²½¤¹¤ë¡£
¶È³¦¤òÌä¤ï¤ºÂ¨¸úÀ¤¬¹â¤¯¡¢¤ª¶â¤ò¤«¤±¤º¤ËÇä¾å¤ò¾å¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Á´¹ñ¤Î¾¦¹©²ñµÄ½ê¡¦·ÐºÑÃÄÂÎ¤Ê¤É¤«¤é¥»¥ß¥Ê¡¼°ÍÍê¤¬»¦Åþ¤¹¤ë¡£
½é¤ÎÃø½ñ¡Ø¡ÖA4¡×1Ëç¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ÇÍø±×¤ò5ÇÜ¤Ë¤¹¤ëÊýË¡¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤Ï¡¢Amazon¾åÎ¦15Ç¯¡¢¡ÖÇä¤ì¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñ¡×50ºý¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë¡£
Â¾¤ÎÃø½ñ¤Ë¡¢¡Ø¤ªµÒÍÍ¤ËÊ¹¤¯¤À¤±¤Ç¡ÖÇä¤ì¤Ê¤¤¡×¤¬¡ÖÇä¤ì¤ë¡×¤ËÊÑ¤ï¤ë¤¿¤Ã¤¿1¤Ä¤Î¼ÁÌä¡Ù
¡Ø¤¢¤é¤æ¤ëÈÎÂ¥¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¡ÖA4¡×1Ëç¥¢¥ó¥±¡¼¥È¼ÂÁ©¥Ð¥¤¥Ö¥ë¡Ù
¡Ø¡ÖA4¡×1Ëç¥Á¥é¥·¤Çº£¤¹¤°Çä¾å¤ò¤¢¤²¤ë¤¹¤´¤¤ÊýË¡¡Ù¡Ø¡Ö¥Þ¥ó¥À¥é¹¹ðºîÀ®Ë¡¡×¤ÇÇä¤ì¤ë¥³¥Ô¡¼¡¦¹¹ð¤¬1»þ´Ö¤Ç¤Ä¤¯¤ì¤ë¡ª¡Ù¡Ê°Ê¾å¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡ËÅù¤¬¤¢¤ë¡£