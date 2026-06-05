あべのハルカス近鉄本店でハルカス・ニッポン博覧会「山形編」 旬のサクランボなど販売
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あべのハルカス近鉄本店（大阪市阿倍野区）ウイング館地下2階イベントホール・2階ウエルカムガレリアで6月3日から、ハルカス・ニッポン博覧会「山形編」が開かれている。初日はつや姫レディの佐藤絵理奈さんが来場して、同県のPRを行った。
近鉄百貨店は2026年春から、日本各地の自治体や事業者と連携し、その土地ならではの魅力を発信する地方創生プロジェクト「ハルカス・ニッポン博覧会 地方創生 発見の旅」を展開している。5月6日～12日には「鹿児島編」を開催した。
「山形編」では、旬を迎えたサクランボをはじめ、山形牛・米沢牛の弁当、ブランド米「つや姫」「雪若丸」、ワインやウイスキー、工芸品などを販売する。
開催時間は10時～20時（最終日のイベントホールは18時30分まで）。6月9日まで。
近鉄百貨店は2026年春から、日本各地の自治体や事業者と連携し、その土地ならではの魅力を発信する地方創生プロジェクト「ハルカス・ニッポン博覧会 地方創生 発見の旅」を展開している。5月6日～12日には「鹿児島編」を開催した。
「山形編」では、旬を迎えたサクランボをはじめ、山形牛・米沢牛の弁当、ブランド米「つや姫」「雪若丸」、ワインやウイスキー、工芸品などを販売する。
開催時間は10時～20時（最終日のイベントホールは18時30分まで）。6月9日まで。
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