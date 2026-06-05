この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

あべのハルカス近鉄本店でハルカス・ニッポン博覧会「山形編」 旬のサクランボなど販売

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

あべのハルカス近鉄本店（大阪市阿倍野区）ウイング館地下2階イベントホール・2階ウエルカムガレリアで6月3日から、ハルカス・ニッポン博覧会「山形編」が開かれている。初日はつや姫レディの佐藤絵理奈さんが来場して、同県のPRを行った。



近鉄百貨店は2026年春から、日本各地の自治体や事業者と連携し、その土地ならではの魅力を発信する地方創生プロジェクト「ハルカス・ニッポン博覧会 地方創生 発見の旅」を展開している。5月6日～12日には「鹿児島編」を開催した。



「山形編」では、旬を迎えたサクランボをはじめ、山形牛・米沢牛の弁当、ブランド米「つや姫」「雪若丸」、ワインやウイスキー、工芸品などを販売する。



開催時間は10時～20時（最終日のイベントホールは18時30分まで）。6月9日まで。