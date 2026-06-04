高知市のホテルでちょっと変わったかき氷の提供が6月4日からはじまりました。



訪れたのは高知市のOMO7高知by星野リゾートです。



このホテルでちょっと変わったかき氷の提供がはじまりました。



●井手上恵アナウンサー

「きょうからOMO7高知ではじまったかき氷。使用されるのは高知の薬味です」



主役になるのは高知特産の名脇役たち。ショウガ、大葉、山椒の3つの薬味です。





ホテルの1階にあるOMOカフェ＆バルできょうからはじまった「土佐和ハーブかき氷」はショウガ、大葉、山椒をそれぞれかき氷にアレンジしたものです。器にもこだわっていて涼しげなガラスの器は南国市のガラス工房「透千」のオリジナルグラスを使用しています。まずは高知が生産量日本一のショウガが香る高知のソウルドリンク「冷やしあめ」のシロップをたっぷりかけ、サツマイモとマスカルポーネのクリームに芋ケンピをトッピングした「冷やしあめかき氷」をいただきました。さらにこちらも高知県が全国有数の生産地である大葉を爽やかなシロップにした、「いちごショートケーキかき氷」です。さらに全国2位の生産量を誇る山椒を寒天にし、濃厚な土佐茶の風味が際立つ「土佐茶かき氷」は香りの変化も楽しい一品です。暑い夏にもさっぱりといただけそうな高知の薬味を使ったOMO7高知の土佐和ハーブかき氷は1階のカフェ＆バルで宿泊客以外も楽しむことができ8月31日まで提供されます。