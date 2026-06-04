『たますけ』の桶うどんと6種のつけだれ｜宇賀なつみ「ほろ酔いおつまみ」

お酒をこよなく愛するアナウンサー・宇賀なつみさんの「ほろ酔いおつまみ」。今回は、『たますけ』の桶うどんと6種のつけだれです。

桶うどんと6種のつけだれ \1,100。注文は2人前から。オレンジを1個まるごと搾ってくれる生搾りオレンジサワー \950。他にレモン、グレープフルーツも。

編集S

今回はうどんですか。見た目も華やかですね〜！

宇賀さん

でしょ〜！ おいしいのはもちろんなんだけど、まず最初に見た時に“ビジュがいい！”って思ったんだよね（笑）。

編集S

6種類もつけだれが付いてくるなんてすごい…！

宇賀さん

シェアするのにもピッタリ。ちなみに、どのたれがいちばん好き？

編集S

さっぱり食べられるとろろ卵黄も捨てがたいんですが、個人的にはカレーと担々がヒットでした！ 麺にこしがありすぎないので、濃いめの味つけのたれがよく絡んでおいしい。宇賀さんはどうですか？

宇賀さん

吟味した結果、私は結局基本だしのおいしさに感動してる（笑）。

編集S

安定ですね！（笑） 博多っぽさを存分に味わえるもつ醤油と明太クリームもあって、最後まで飽きずにぺろっと食べられちゃいます。

宇賀さん

お酒と合わせやすい、重くない麺だよね。平日の仕事終わりとか、女性2人だと飲みメインじゃなく、ごはんついでに一杯飲みたい時ってあるから…友達とおいしいうどんとサワーをサクッと楽しめるのがいい！

編集S

生搾りサワーも果物をまるまる1個搾ってくれるのが贅沢ですね。

宇賀さん

搾った後の皮を置いてくれるのもなんだか楽しい。1軒で完結できるし、どんなシチュエーションでも入りやすい優良店です！

宇賀なつみ

お酒をこよなく愛するアナウンサー。自身初のエッセイ本『じゆうがたび』（幻冬舎）が発売中。

編集S

炭水化物に目がないので、次はプライベートでお好み焼きも食べたい…！

SHOP DATA

たますけ

東京都港区赤坂2-17-22 東京ワールドゲート赤坂2F TEL. 03-6459-1946 11:00〜14:30（14:00 LO）・17:30〜23:00（料理22:00 LO、ドリンク22:30 LO） 土・日・祝日休 今年3月オープン。ハシゴ無用の“一軒落着”をコンセプトに、大阪のお好み焼きや鉄板焼きと博多のうどんを一緒に楽しめるハイブリッド居酒屋。