可愛いパケにも注目ッ！！！【マクドナルド】飲み逃したくない「期間限定ドリンク」

【マクドナルド】のマックシェイク®から「期間限定ドリンク」が登場。マックのキャラ「グリマス」をイメージして作られており、可愛いパッケージにも注目です。ハンバーガーなどと一緒にオーダーするのはもちろん、ちょっと喉を潤したい休憩に選ぶのにもぴったりかも。今回は5月下旬まで味わえるドリンクメニューをご紹介します。

デザインは2種類ある数量限定パッケージ！

5月下旬まで登場している、期間限定の「グリマスシェイク ブルーベリーヨーグルト味」。紫色のグリマスが描かれたパッケージは、ポップなロゴをあしらった、大きめの絵柄が映える可愛いビジュアル。SサイズとMサイズでデザインが異なるので、サイズ違いで買って、並べて写真を撮るのもおすすめです。パッケージは数量限定なので、気になる人はお早めに。

リニューアルで果汁量がアップ！

「グリマスシェイク ブルーベリーヨーグルト味」は、以前に比べてブルーベリーの果汁量が1%から2%にアップしているのだとか。色味からも濃厚感が伝わってきます。ブルーベリーの甘酸っぱい風味が増した分、ヨーグルトの酸味も相まって、後味まで軽やかに楽しめそう。シェイクらしい冷たい味わいが心地よく感じられ、暑い日に飲めばちょっとしたクールダウンにもなるかも。

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※こちらの記事では@ice_tokko様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：S.Hoshino