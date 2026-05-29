【FenderJAPAN TL-STD】（兵庫県 蒲焼さん太郎 17歳）

1つ歳を取りました、蒲焼さん太郎です。No.2003の兄貴から返せと催促されているギターを紹介いたします。

PUセレクターのノブとボリュームノブが脱落したため、演奏中に触れるのはトーンのみです。ほぼいじらないのであまり困っていません。

このテレは少しパワーのある音がします。しかし、テレキャス特有の金属感もあります。とても気持ちいいです。向井秀徳的な音もアベフトシ的な音も出せる、オールマイティなギターだと思っています。カッティングしすぎて何回弦を切ったか分かりません。

借りパクなのに愛着が芽生えたのでできるなら返したくないですが……兄貴には僕が新しいギターを買うまで我慢してもらいたいですね。

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兄弟間でギターをシェアできるなんて最高だよな。でも当然「返せ」「やだ」というおもろい押し問答も勃発するわけで、でも他人事ながらそこもエンタメ。ギャラガー兄弟のようなパターンもあるけど、ヤング兄弟のようなしっぽりする間柄もあるわけで、蒲焼さん太郎さん兄弟はいかがなものでしょう。「僕が新しいギターを買うまで…」という提案は至極真っ当ですが、逆に「おめえが新しいギターを買えばいいじゃん」とほざいたら、どうなるんでしょう（笑）。でも仲良くギターライフが過ごせるなんて最高だ。この借りパクキャスターには2人分の人生が刻まれていくんですね。エモ。（BARKS 烏丸哲也）

★皆さんの楽器を紹介させてください

「俺の楽器・私の愛機」コーナーでは、皆さんご自慢の楽器を募集しています。BARKS楽器人編集部までガンガンお寄せください。編集部のコメントとともにご紹介させていただきますので、以下の要素をお待ちしております。

（1）投稿タイトル

（例）必死にバイトしてやっと買った憧れのジャガー

（例）絵を書いたら世界一かわいくなったカリンバ

（2）楽器名（ブランド・モデル名）

（例）トラヴィス・ビーン TB-1000

（例）自作タンバリン 手作り3号

（3）お名前 所在 年齢

（例）練習嫌いさん 静岡県 21歳

（例）山田太郎さん 北区赤羽市 X歳

（4）説明・自慢トーク

※文章量問いません。エピソード／こだわり／自慢ポイントなど、何でも構いません。パッションあふれる投稿をお待ちしております。

（5）写真

※最大5枚まで

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