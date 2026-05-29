冷厳なお嬢様×最強の護衛秘密だらけの主従ストーリー！『姫の護衛は楽じゃない』、竹コミ！で連載開始
竹書房は、『姫の護衛は楽じゃない』(原作：しけもく、漫画：キサラギ空也)の連載を、5月28日(木)より「竹コミ！」にてスタートした。
■『姫の護衛は楽じゃない』
原作：しけもく
漫画：キサラギ空也
配信開始：2026年5月28日(木)
＜あらすじ＞
迷宮情報調査室に所属する少年・来栖織羽。
彼が上司から与えられた新たな指令は国内一の財閥「九奈白家」の令嬢・九奈白凪の護衛と日常生活の補佐だった。
任務を了承した彼に渡されたのは護衛対象の情報と一着のメイド服──!?
冷厳なお嬢様×最強の護衛
秘密だらけの主従ストーリー開幕──!!
■『姫の護衛は楽じゃない』
原作：しけもく
漫画：キサラギ空也
配信開始：2026年5月28日(木)
＜あらすじ＞
迷宮情報調査室に所属する少年・来栖織羽。
彼が上司から与えられた新たな指令は国内一の財閥「九奈白家」の令嬢・九奈白凪の護衛と日常生活の補佐だった。
任務を了承した彼に渡されたのは護衛対象の情報と一着のメイド服──!?
冷厳なお嬢様×最強の護衛
秘密だらけの主従ストーリー開幕──!!