【漢字クイズ】「孤軍奮闘」or「弧軍奮闘」正解はどっち？聞いたことあるよね？

普段よく使うけど、実は間違ってた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

いったい「孤軍奮闘」と「弧軍奮闘」では、どちらが正しいでしょうか？

「孤」と「弧」は紛らわしい漢字ですよね。

正解は、「孤軍奮闘（こぐんふんとう）」でした！

孤軍奮闘とは、周囲の支援や助けがない孤立した状況のなかで、ただひとりで懸命に努力し、困難に立ち向かうことを意味する四字熟語。

誰の助けも借りずに頑張るポジティブな評価と、「孤立無援で苦しい状況」というネガティブな状況説明の両方で使われることが多いですよ。

みなさんはわかりましたか？

家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！

※解答は複数ある場合があります。

《参考文献》

・『デジタル大辞泉』（小学館）

・『精選版 日本国語大辞典』（小学館）

・『日本大百科全書』（小学館）