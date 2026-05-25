眉村ちあきが韓国の5人組ヒップホップ・ガールズグループ“YOUNG POSSE”からソンヘとヨンジョンを迎え、楽曲「渋谷ふりーふぉーる」のコラボレーションver.となる眉村ちあき × SUNHYE (YOUNG POSSE) × YEONJUNG (YOUNG POSSE)「渋谷ふりーふぉーる(Japan-Korea ver.)」を5月27日にリリースすることが発表となった。

楽曲「渋谷ふりーふぉーる」は、渋谷という街を巨大な遊園地＝アミューズメントパークに見立てて、音楽に身を委ねながら縦横無尽に駆け巡るポップチューンだ。SMAPの「SHAKE」「ダイナマイト」をはじめ、1990年代J-POPを代表する数々の名曲を手がけてきた作曲家／トラックメイカーのコモリタミノルと、眉村ちあきの伸びやかで開放感あふれる歌声が、日常の景色を特別なワンシーンへと変えていく。

SUNHYE (YOUNG POSSE)

YEONJUNG (YOUNG POSSE)

眉村ちあき × SUNHYE (YOUNG POSSE) × YEONJUNG (YOUNG POSSE)による「渋谷ふりーふぉーる(Japan-Korea ver.)」は、ストリートやファッションの要素にヒップホップを掛け合わせたもの。遊び心とスキルを兼ね備えた彼女たちの個性が加わることで、「渋谷ふりーふぉーる」はより自由で立体的なポップソングへと再構築された。

なお、眉村ちあきは本作配信直後となる5月29日に渋谷Harlemで行われる＜YOUNG POSSE LIVE IN TOKYO [TOKYO, DON’T GO TO BED TONIGHT]＞へゲスト出演することが決定。同公演では新曲「渋谷ふりーふぉーる(Japan-Korea ver.)」が初披露される予定だ。

■＜YOUNG POSSE LIVE IN TOKYO [TOKYO, DON’T GO TO BED TONIGHT]＞

5月29日(金) 東京・渋谷Harlem

open17:15 / start18:00

ゲストアクト：眉村ちあき

詳細：https://jetmusic-official.com/news/young-posse-live-in-tokyo-tokyo-dont-go-to-bet-tonight/

チケット：https://ticketme.io/event/group/b6c31a1d-42b3-4450-ac57-28dc4335e8fe/76a0127b-6e18-499e-882a-5170625dccbb

■＜Chiaki Mayumura Tour “AMPLAND PLAN”＞

5⽉01⽇(⾦) 静岡・LiveHouse浜松窓枠

open18:30 / start19:00

5⽉06⽇(⽔/祝) 愛知・名古屋 SPADE BOX

open17:00 / start17:30

5⽉07⽇(⽊) ⼤阪・BANANA HALL

open18:30 / start19:00

5⽉09⽇(⼟) 神奈川・横浜Baysis

open17:00 / start17:30

5⽉17⽇(⽇) 北海道・Bessie Hall

open17:00 / start17:30

6⽉12⽇(⾦) 埼⽟・HEAVEN’S ROCKさいたま新都⼼VJ-3

open18:30 / start19:00

6⽉14⽇(⽇) 広島・SECOND CRUTCH

open17:00 / start17:30

6⽉19⽇(⾦) 千葉・柏PALOOZA

open18:30 / start19:00

6⽉26⽇(⾦) ⽯川・⾦沢vanvanV4

open18:30 / start19:00

6⽉27⽇(⼟) 新潟・新潟GOLDEN PIGS RED STAGE

open17:00 / start17:30

7⽉03⽇(⾦) ⼤阪・Music Club JANUS

open18:30 / start19:00

7⽉18⽇(⼟) 東京・渋谷Spotify O-EAST

open16:00 / start17:00

▼チケット

⼀般 ￥4,800 / 学⽣ ￥3,000

5/6名古屋・5/7⼤阪・7/18東京公演のみ

⼀般 ￥5,000 / 学⽣ ￥3,000