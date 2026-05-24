photo：(株)GEKKO

デビュー曲「Really Like You」がアジア各国のバイラルチャートを席巻したことで知られる、韓国出身アーティスト・Gyubin。彼女が本日24日に、新潟県長岡市で開催された音楽フェス＜ながおか 米百俵フェス 〜花火と食と音楽と〜 2026＞へと出演した。

＜ながおか 米百俵フェス＞のステージでは、昨年11月にリリースした日本プレデビュー曲「Really Like You (Japanese Version)」をはじめとする全7曲を歌唱している。大好きだというあいみょんの「マリーゴールド」をアコースティックギターの弾き語りで披露し、続いて韓国でリリースした自身の楽曲「LIKE U 100」でエレキギターをかき鳴らすなど、様々な表情でオーディエンスを魅了。MCも全て勉強中の日本語で流暢に披露し、観客を驚かせた。

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そしてステージの最後に、「6月12日に日本メジャーデビューが決定しました！」と新情報を発表。「“誰かの存在で心が明るくなる瞬間”の想いを込めました」と語り、日本メジャーデビュー曲「You Light Up My Life」を披露。透明感のある伸びやかな歌声を長岡に響かせた。

そんな新曲「You Light Up My Life」のジャケット写真も公開された。これまでのフレッシュなGyubinの姿とはまた違った、洗練された大人っぽい魅力を感じさせるビジュアルとなっている。楽曲は6月12日(金)0時より順次配信がスタート。

■セットリスト ＜ながおか 米百俵フェス 〜花火と食と音楽と〜 2026＞

M01. CAPPUCCINO

M02. Evergreen

M03. マリーゴールド(cover)

M04. LIKE U 100

M05. Really Like You (Japanese Version)

M06. Satellite

M07. You Light Up My Life

■日本メジャーデビュー曲「You Light Up My Life」

2026年6月12日(金) 配信スタート ■日本プレデビュー曲「Really Like You (Japanese Version)」

配信中

https://lnk.to/ReallyLikeYou_JP