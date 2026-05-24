DISH//が7月3日(金)に新曲「アイコトバ」をリリースする。この楽曲は、7月3日（金）より、連続２クールで放送されるTVアニメ『うちの弟どもがすみません』のオープニング主題歌に起用されることが同時に発表となった。

本作は、少女まんが雑誌「別冊マーガレット」にて掲載中の人気漫画を原作とした作品で、DISH//初の少女漫画作品タイアップとなる。発表に先駆け、オープニング主題歌アーティストとしてDISH//のメンバーを模したイラストも公開され話題となっていた。

さらに、アニメの第2弾PVも公開。映像内では「アイコトバ」の音源を一部聴くことができる。

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■DISH// メンバーコメント

タイアップ決定のお話をいただいたときは、自分たちのようなバンドにお話が来ると思わずびっくりしました。新しさをもたらしてくれるタイアップであると同時に、その気持ちに応えることを楽しめそうだなと思いました。

オープニングなので、物語の封を切るような楽曲になるといいなと。それでいて、糸ちゃんをはじめとするみんなのこれからの生活を思える曲になるといいなと思いました。家族になるからこそ生まれる共通言語、合言葉がきっと愛に溢れたものになってくれる。そう願い作りました。

また、少女漫画にたくさん触れてきたわけではない僕からの印象ではありますが、この作品は描く角度が変化しているような感じがします。恋心のような胸のときめきだけでなく、“家族になるんだ”という約束があるからこそ、糸ちゃんの顔の赤らみは一言に愛情の芽生えと言ってもすごく深く、広く、優しいものに感じました。その機微を大切にしているんだ。そしてそれが読んでいてわかる。暖かな作品です。

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■TVアニメ『うちの弟どもがすみません』 ©オザキアキラ／集英社・「うちの弟どもがすみません」製作委員会 【放送情報】

2026年7月3日(金)24:00より、TOKYO MXほかにて連続２クール・全24話で順次放送開始

▼各局の放送情報

TOKYO MX：7月3日（金）より 毎週金曜24:00〜

群馬テレビ：7月3日（金）より 毎週金曜24:00〜

とちぎテレビ： 7月3日（金）より 毎週金曜24:00〜

BS11：7月3日（金）より 毎週金曜24:00〜

ABCテレビ：7月8日（水）より 毎週水曜26:45〜＜水もん＞ 【INTRODUCTION】

はじまりは、ひとつ屋根の下──

高校1年生も終わる春休み、母の再婚によって引っ越すことになった女子高生の糸は、

新しい父と3人での生活に胸を膨らませていた。

しかし新居で待っていたのは、父と──4人の弟だった！

無愛想だけど家族想いの長男・源。

冷静沈着で爽やかな次男・洛。

引きこもりでなかなか姿を見せない三男・柊。

いつも元気で甘え上手な末っ子・類。

新米長女と個性豊かな弟4人とのにぎやかな毎日が織りなす、スイートホームラブコメ開幕!! 【CAST】

成田糸（CV:大空直美）

成田源（CV:増田俊樹）

成田洛（CV:八代拓）

成田柊（CV:小野賢章）

成田類（CV:寺澤百花）

成田勲（CV:小野大輔）

成田さほ（CV:遠藤綾） 【STAFF】

原作：オザキアキラ(集英社「別冊マーガレット」連載）

監督：難波日登志

シリーズ構成：清水 恵

キャラクターデザイン：平岩 栞・福島陽子

美術デザイン：大久保知江

プロップデザイン：赤石沢貴士

⾊彩設計：山崎朋子

撮影監督：石川直樹

編集：定松 剛

音楽：吟(BUSTED ROSE)

⾳響監督：本山 哲

音響制作：INSPIONエッジ

制作：Lay-duce 【アニメ公式サイト&X】 ※今後の最新情報は公式HP・Xにて随時お知らせいたします。

公式サイト：https://uchioto-anime.com

公式X（旧Twitter）：https://x.com/uchioto_anime

公式Instagram：https://www.instagram.com/uchioto_anime/

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@uchioto_anime

■6th Full Album 『aRange』

2026年4月1日 (水) 発売

CD購入 https://dish.lnk.to/aRange

DL＆Streaming https://dish.lnk.to/aRange_DG [収録楽曲]

01​. ヒーロー（テレビ東京 ドラマ9『刑事、ふりだしに戻る』主題歌）

02​. いつだってHIGH！（日本テレビ系『DayDay​.』LOVEダン課題曲）

03​. ごはん

04​. 泣くもんさ

05​. 死んじゃいないよ

06​. ファンタジーラブコール

07​. プランA（TVアニメ『逃げ上手の若君』オープニングテーマ）

08​. 躍りゃんせ

09​. 朝、月面も笑っている（フジテレビ系『めざましテレビ』2024年テーマソング）

10​. diorama

11​. エール 【初回生産限定盤】

CD＋Blu-ray＋60Pフォトブックレット

SRCL-13602〜13604｜￥10,120 (税込)

トールサイズ三方背ケース＋クリアスリーブ仕様 (予定)

[Blu-ray収録内容]

『DISH// SUMMER AMUSEMENT ’25 - GAME -』 2025年9月14日(日) DAY2公演 【通常盤】

CD only

SRCL-13605｜￥3,300 (税込)

ジュエルケース仕様 【完全生産限定 aRange BOX】 ※ファンクラブ『皿組GOLD』会員限定

CD＋Blu-ray＋100Pフォトブックレット＋aRangeオリジナルグッズ

SRC8-44〜46｜￥12,980 (税込)

7インチサイズ豪華BOX仕様 (予定)

[Blu-ray収録内容]

『DISH// FC TOUR 2025 「愛してるぜベイベー//」』 2025年7月12日(土) Zepp Yokohama公演 【完全生産限定 Value Edition】 ※ファンクラブ『皿組GOLD』会員限定

CD only ※全収録曲の中から厳選した7曲を収録予定

SRC8-47｜￥2,200円 (税込)

マキシケース仕様

■＜DISH// HALL TOUR 2026 “aRange”＞

4月23日(木) 【埼玉】 さいたま市文化センター大ホール

4月24日(金) 【埼玉】 さいたま市文化センター大ホール

5月10日(日) 【愛知】 Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホール

5月17日(日) 【福岡】 福岡サンパレス ホテル&ホール

5月29日(金) 【広島】 上野学園ホール

6月05日(金) 【宮城】 仙台サンプラザホール

6月11日(木) 【大阪】 大阪国際会議場 メインホール

6月12日(金) 【大阪】 大阪国際会議場 メインホール

6月16日(火) 【東京】 Kanadevia Hall

6月17日(水) 【東京】 Kanadevia Hall

7月03日(金) 【北海道】 カナモトホール(札幌市民ホール)

7月16日(木) 【東京】 LINE CUBE SHIBUYA 特設サイト https://fc.dish-web.com/feat/tour2026