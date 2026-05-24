汐れいらの新曲「Clover」が、7月3日(金)24時から放送開始のTVアニメ『うちの弟どもがすみません』のエンディング主題歌に決定した。

『うちの弟どもがすみません』は、コミックス累計300 万部突破のオザキアキラ(集英社「別冊マーガレット」連載）によるコミックが原作のTVアニメ。母の再婚がきっかけでいきなり4人の弟ができる新米長女の糸と、個性豊かな4人の弟たちとのにぎやかな毎日が織りなす、スイートホームラブコメ作品となっている。

©オザキアキラ／集英社・「うちの弟どもがすみません」製作委員会

そんな作品に対して楽曲を書き下ろすにあたって、“自身と重なる部分があった。”と語る汐れいらの新曲「Clover」は、本日24日に公開されたアニメ第2弾PV内にていち早く聴くことができる。

また、汐れいらは来年2月に自身最大級のワンマンライブをZepp Shinjukuにて開催予定だ。

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■汐れいら コメント

タイアップのお話を頂いて、わたし自身家族に色々な思い入れがあるのですごく重なる部分がありました。だからこそ、楽曲には原作に寄り添いながらも自分と繋がる言葉を紡げたと思います。

何においても繋がりは当たり前に似ているようでいて、奇跡で、一番近くにあるような幸せだと思います。

どんなに目線が違っていても、お互いの同じ幸せを見つけたい、それが見つかるのもまた奇跡だと思う、四つ葉のクローバーみたいな作品だと思います。ぜひ、幸せをここに探しにきてください。

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■TVアニメ『うちの弟どもがすみません』 ©オザキアキラ／集英社・「うちの弟どもがすみません」製作委員会 【放送情報】

2026年7月3日(金)24:00より、TOKYO MXほかにて連続２クール・全24話で順次放送開始

▼各局の放送情報

TOKYO MX：7月3日（金）より 毎週金曜24:00〜

群馬テレビ：7月3日（金）より 毎週金曜24:00〜

とちぎテレビ： 7月3日（金）より 毎週金曜24:00〜

BS11：7月3日（金）より 毎週金曜24:00〜

ABCテレビ：7月8日（水）より 毎週水曜26:45〜＜水もん＞ 【INTRODUCTION】

はじまりは、ひとつ屋根の下──

高校1年生も終わる春休み、母の再婚によって引っ越すことになった女子高生の糸は、

新しい父と3人での生活に胸を膨らませていた。

しかし新居で待っていたのは、父と──4人の弟だった！

無愛想だけど家族想いの長男・源。

冷静沈着で爽やかな次男・洛。

引きこもりでなかなか姿を見せない三男・柊。

いつも元気で甘え上手な末っ子・類。

新米長女と個性豊かな弟4人とのにぎやかな毎日が織りなす、スイートホームラブコメ開幕!! 【CAST】

成田糸（CV:大空直美）

成田源（CV:増田俊樹）

成田洛（CV:八代拓）

成田柊（CV:小野賢章）

成田類（CV:寺澤百花）

成田勲（CV:小野大輔）

成田さほ（CV:遠藤綾） 【STAFF】

原作：オザキアキラ(集英社「別冊マーガレット」連載）

監督：難波日登志

シリーズ構成：清水 恵

キャラクターデザイン：平岩 栞・福島陽子

美術デザイン：大久保知江

プロップデザイン：赤石沢貴士

⾊彩設計：山崎朋子

撮影監督：石川直樹

編集：定松 剛

音楽：吟(BUSTED ROSE)

⾳響監督：本山 哲

音響制作：INSPIONエッジ

制作：Lay-duce 【アニメ公式サイト&X】 ※今後の最新情報は公式HP・Xにて随時お知らせいたします。

公式サイト：https://uchioto-anime.com

公式X（旧Twitter）：https://x.com/uchioto_anime

公式Instagram：https://www.instagram.com/uchioto_anime/

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@uchioto_anime

■＜USHIO REIRA One Man Live I’m Mine＞

2027年2月10日 Zepp Shinjuku (TOKYO)

★オフィシャル先行

受付期間： 2026/5/14(木)20:30〜2026/5/26(火)23:59

https://l-tike.com/ushioreira/