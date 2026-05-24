CHAQLA.とsugarによるツーマンツアー＜SWEET SIX SENSE＞の開催がいよいよ来月に迫る中、MAVERICK YouTubeチャンネルでの生配信が5月25日(月) 19:00〜より行なわれる。

こちらは先日、BikkyとSizがXのスペース機能での会話中に突如決定した緊急生配信だ。活動時期も近く、メンバー同士でも親交の深い2バンドだけに、ここでしか聞けないトークや、ツアーに向けた貴重なエピソードの登場にも期待したい。

■『CHAQLA. × sugar TWO MAN LIVE TOUR「SWEET SIX SENSE」開催記念！緊急生配信！！』
＜日時＞　2026年5月25日(月) 19:00〜
＜出演＞　CHAQLA. / sugar
＜配信URL＞　MAVERICK YouTubeチャンネル　　https://youtube.com/live/mbBuJtKu56Y
※どなたでも全編無料でご視聴いただけます。

　

■CHAQLA. × sugar TWO MAN LIVE TOUR＜SWEET SIX SENSE＞
2026年6月20日(土)　渋谷THE GAME OPEN 17:00 / START 17:30
2026年6月28日(日)　浦和Narciss OPEN 17:00 / START 17:30
2026年6月30日(火)　川崎セルビアンナイト OPEN 18:00 / START 18:30

【出演】CHAQLA. / sugar
【チケット料金】前売(税込) 5,000円 / 当日券(税込)6,000円
※入場時ドリンク代別途必要
【チケット一般発売中】 https://eplus.jp/chaqla_sugar/

　

■CHAQLA.ニューアルバム『タイトル未定』
2026年夏リリース予定
※詳細後日発表

　

■＜CHAQLA. ONEMAN LIVE 超音波＞
8月2日(日)　東京・キネマ倶楽部
※詳細後日発表

　

関連リンク
◆CHAQLA. オフィシャルサイト
◆sugar オフィシャルサイト
◆MAVERICK DC GROUP オフィシャルYouTubeチャンネル

　