CHAQLA.とsugarによるツーマンツアー＜SWEET SIX SENSE＞の開催がいよいよ来月に迫る中、MAVERICK YouTubeチャンネルでの生配信が5月25日(月) 19:00〜より行なわれる。

こちらは先日、BikkyとSizがXのスペース機能での会話中に突如決定した緊急生配信だ。活動時期も近く、メンバー同士でも親交の深い2バンドだけに、ここでしか聞けないトークや、ツアーに向けた貴重なエピソードの登場にも期待したい。

■『CHAQLA. × sugar TWO MAN LIVE TOUR「SWEET SIX SENSE」開催記念！緊急生配信！！』

＜日時＞ 2026年5月25日(月) 19:00〜

＜出演＞ CHAQLA. / sugar

＜配信URL＞ MAVERICK YouTubeチャンネル https://youtube.com/live/mbBuJtKu56Y

※どなたでも全編無料でご視聴いただけます。

■CHAQLA. × sugar TWO MAN LIVE TOUR＜SWEET SIX SENSE＞

2026年6月20日(土) 渋谷THE GAME OPEN 17:00 / START 17:30

2026年6月28日(日) 浦和Narciss OPEN 17:00 / START 17:30

2026年6月30日(火) 川崎セルビアンナイト OPEN 18:00 / START 18:30 【出演】CHAQLA. / sugar

【チケット料金】前売(税込) 5,000円 / 当日券(税込)6,000円

※入場時ドリンク代別途必要

【チケット一般発売中】 https://eplus.jp/chaqla_sugar/

■CHAQLA.ニューアルバム『タイトル未定』

2026年夏リリース予定

※詳細後日発表

■＜CHAQLA. ONEMAN LIVE 超音波＞

8月2日(日) 東京・キネマ倶楽部

※詳細後日発表