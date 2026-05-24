CHAQLA. × sugar、ツーマンツアー＜SWEET SIX SENSE＞開催記念で緊急生配信
CHAQLA.とsugarによるツーマンツアー＜SWEET SIX SENSE＞の開催がいよいよ来月に迫る中、MAVERICK YouTubeチャンネルでの生配信が5月25日(月) 19:00〜より行なわれる。
こちらは先日、BikkyとSizがXのスペース機能での会話中に突如決定した緊急生配信だ。活動時期も近く、メンバー同士でも親交の深い2バンドだけに、ここでしか聞けないトークや、ツアーに向けた貴重なエピソードの登場にも期待したい。
■『CHAQLA. × sugar TWO MAN LIVE TOUR「SWEET SIX SENSE」開催記念！緊急生配信！！』
＜日時＞ 2026年5月25日(月) 19:00〜
＜出演＞ CHAQLA. / sugar
＜配信URL＞ MAVERICK YouTubeチャンネル https://youtube.com/live/mbBuJtKu56Y
※どなたでも全編無料でご視聴いただけます。
■CHAQLA. × sugar TWO MAN LIVE TOUR＜SWEET SIX SENSE＞
2026年6月20日(土) 渋谷THE GAME OPEN 17:00 / START 17:30
2026年6月28日(日) 浦和Narciss OPEN 17:00 / START 17:30
2026年6月30日(火) 川崎セルビアンナイト OPEN 18:00 / START 18:30
【出演】CHAQLA. / sugar
【チケット料金】前売(税込) 5,000円 / 当日券(税込)6,000円
※入場時ドリンク代別途必要
【チケット一般発売中】 https://eplus.jp/chaqla_sugar/
■CHAQLA.ニューアルバム『タイトル未定』
2026年夏リリース予定
※詳細後日発表
■＜CHAQLA. ONEMAN LIVE 超音波＞
8月2日(日) 東京・キネマ倶楽部
※詳細後日発表
関連リンク
◆CHAQLA. オフィシャルサイト
◆sugar オフィシャルサイト
◆MAVERICK DC GROUP オフィシャルYouTubeチャンネル