UNISON SQUARE GARDEN、ツアー＜うるわしの前の晩＞映像作品のトレイラー公開
UNISON SQUARE GARDENが6月24日、ライブBlu-ray/DVD『UNISON SQUARE GARDEN TOUR 2025-2026「うるわしの前の晩」at TOYOTA ARENA TOKYO 2026.02.10』をリリースする。同映像作品のトレイラー映像が公開となった。
トレイラーは、同ツアーで披露された新旧楽曲の中から、ライブ感の伝わる一瞬一瞬をピックアップした4分間で構成されたもの。リボンビジョンを使った演出や、うるわしの月をバックに演奏されたバンド初のTOYOTA ARENA TOKYOでのステージが凝縮された仕上がりだ。
なお、付属の2ライブCDには、2日目のツアーファイナル公演のライブ音源の収録が決定するなど、UNISON SQUARE GARDENのライブを余すことなく感じられるパッケージとなっている。
■ライブBlu-ray/DVD『UNISON SQUARE GARDEN TOUR 2025-2026「うるわしの前の晩」at TOYOTA ARENA TOKYO 2026.02.10』
2026年6月24日(水)リリース
【Blu-ray盤(BD+2LIVE CD)】TFXQ-78296〜78298 ￥8,800(税込)
【DVD盤(DVD+2LIVE CD)】TFBQ-18316〜18318 ￥7,700(税込)
予約リンク：https://TF.lnk.to/USG_UruwashiBDDVD
▼Blu-ray/DVD収録内容
＜UNISON SQUARE GARDEN TOUR 2025-2026「うるわしの前の晩」at TOYOTA ARENA TOKYO 2026.02.10＞
夏影テールライト / Nihil Pip Viper / Catch up, latency / アンチ・トレンディ・クラブ / MIDNIGHT JUNGLE / ため息 shooting the MOON / アトラクションがはじまる (they call it “NO.6”) / マーメイドスキャンダラス / いけないfool logic / 傍若のカリスマ / 夜が揺れている / オーケストラを観にいこう / うるわし / session “What’s the signal?” / シグナルABC / 10% roll, 10% romance / kaleido proud fiesta / シャンデリア・ワルツ / カオスが極まる / crazy birthday / 春が来てぼくら
▼2LIVE CD収録内容
＜UNISON SQUARE GARDEN TOUR 2025-2026「うるわしの前の晩」at TOYOTA ARENA TOKYO 2026.02.11＞
夏影テールライト / Nihil Pip Viper / Catch up, latency / アンチ・トレンディ・クラブ / MIDNIGHT JUNGLE / ため息 shooting the MOON / アトラクションがはじまる (they call it “NO.6”) / マーメイドスキャンダラス / いけないfool logic / 傍若のカリスマ / 夜が揺れている / オーケストラを観にいこう / うるわし / session “What’s the signal?” / シグナルABC / 10% roll, 10% romance / kaleido proud fiesta / シャンデリア・ワルツ / カオスが極まる / crazy birthday / 春が来てぼくら
●購入特典
・全国CDショップ・ネットショッピングサイト共通：アクリルキーホルダー
・amazon.co.jpオリジナル特典：スリーブケース
■ライブ＜UNISON SQUARE GARDEN LIVE 2026「Sentimental Period」＞
7月15日(水) 千葉・幕張メッセ国際展示場
open16:30 / start18:30
▼チケット
オールスタンディング(ブロック指定) \10,000
※未就学児童入場不可(小学生以上チケット必要)
【オフィシャルサイト先行】
受付期間：5/20(水)12:00 〜 5/25(月)23:59
詳細：https://unison-s-g.com/sentimental-period/
関連リンク
◆UNISON SQUARE GARDEN オフィシャルサイト
◆UNISON SQUARE GARDEN レーベルサイト