UNISON SQUARE GARDENが6月24日、ライブBlu-ray/DVD『UNISON SQUARE GARDEN TOUR 2025-2026「うるわしの前の晩」at TOYOTA ARENA TOKYO 2026.02.10』をリリースする。同映像作品のトレイラー映像が公開となった。

トレイラーは、同ツアーで披露された新旧楽曲の中から、ライブ感の伝わる一瞬一瞬をピックアップした4分間で構成されたもの。リボンビジョンを使った演出や、うるわしの月をバックに演奏されたバンド初のTOYOTA ARENA TOKYOでのステージが凝縮された仕上がりだ。

なお、付属の2ライブCDには、2日目のツアーファイナル公演のライブ音源の収録が決定するなど、UNISON SQUARE GARDENのライブを余すことなく感じられるパッケージとなっている。

■ライブBlu-ray/DVD『UNISON SQUARE GARDEN TOUR 2025-2026「うるわしの前の晩」at TOYOTA ARENA TOKYO 2026.02.10』

2026年6月24日(水)リリース

【Blu-ray盤(BD+2LIVE CD)】TFXQ-78296〜78298 ￥8,800(税込)

【DVD盤(DVD+2LIVE CD)】TFBQ-18316〜18318 ￥7,700(税込)

予約リンク：https://TF.lnk.to/USG_UruwashiBDDVD ▼Blu-ray/DVD収録内容

＜UNISON SQUARE GARDEN TOUR 2025-2026「うるわしの前の晩」at TOYOTA ARENA TOKYO 2026.02.10＞

夏影テールライト / Nihil Pip Viper / Catch up, latency / アンチ・トレンディ・クラブ / MIDNIGHT JUNGLE / ため息 shooting the MOON / アトラクションがはじまる (they call it “NO.6”) / マーメイドスキャンダラス / いけないfool logic / 傍若のカリスマ / 夜が揺れている / オーケストラを観にいこう / うるわし / session “What’s the signal?” / シグナルABC / 10% roll, 10% romance / kaleido proud fiesta / シャンデリア・ワルツ / カオスが極まる / crazy birthday / 春が来てぼくら ▼2LIVE CD収録内容

＜UNISON SQUARE GARDEN TOUR 2025-2026「うるわしの前の晩」at TOYOTA ARENA TOKYO 2026.02.11＞

夏影テールライト / Nihil Pip Viper / Catch up, latency / アンチ・トレンディ・クラブ / MIDNIGHT JUNGLE / ため息 shooting the MOON / アトラクションがはじまる (they call it “NO.6”) / マーメイドスキャンダラス / いけないfool logic / 傍若のカリスマ / 夜が揺れている / オーケストラを観にいこう / うるわし / session “What’s the signal?” / シグナルABC / 10% roll, 10% romance / kaleido proud fiesta / シャンデリア・ワルツ / カオスが極まる / crazy birthday / 春が来てぼくら ●購入特典

・全国CDショップ・ネットショッピングサイト共通：アクリルキーホルダー

・amazon.co.jpオリジナル特典：スリーブケース

■ライブ＜UNISON SQUARE GARDEN LIVE 2026「Sentimental Period」＞

7月15日(水) 千葉・幕張メッセ国際展示場

open16:30 / start18:30

▼チケット

オールスタンディング(ブロック指定) \10,000

※未就学児童入場不可(小学生以上チケット必要)

【オフィシャルサイト先行】

受付期間：5/20(水)12:00 〜 5/25(月)23:59

詳細：https://unison-s-g.com/sentimental-period/