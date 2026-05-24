女優の沢尻エリカが２３日深夜放送の日本テレビ系「サクサクヒムヒム☆推しの降る夜☆」に出演。「別に…」騒動を振り返った。

初対面となるＭＣのＳｎｏｗ Ｍａｎの佐久間大介が沢尻に対するイメージを問われ、「やっぱり印象深いのは『別に』。やっぱりあれが一番」といきなりド直球を投げ込んだ。

沢尻は「あの時期ね〜。２０歳かな？２０歳ですね」と苦笑いしながら、２０年前を思い返した。

ハライチ・澤部佑が「多忙すぎたでしょ？」と当時の状況を尋ねると、沢尻は「あの時代は、わけわかんないくらい忙しかった時期ではあるんですけども…」と話し始めた。「若い時って自分はこうじゃなきゃいけないとか。変な…自分がとらわれてた時期で。なんかうまく自分をうまく表現できない時期で。単純に子どもだったっていうだけの話なんだけど。だからパンクしちゃった」と吐露していた。

沢尻は２００７年９月に主演映画「クローズド・ノート」の舞台あいさつで、女性司会者からの質問に「別に…」とそっけなく応じ、バッシングを浴びる騒動となっていた。