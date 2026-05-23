Omoinotakeが、TVアニメ『花ざかりの君たちへ』 第2期オープニング・エンディングテーマをそれぞれ担当することが決定した。

今回の2曲はどちらもアニメのために書き下ろされた楽曲。オープニングテーマ「FLASHBULB」は、 瞬間的な光のような青春時代の煌めき、「君」がいるからこそ輝き出す日々の情景や感情を、駆け出したくなるようなサウンドにのせて歌った楽曲。エンディングテーマ「花束」は、日に日に大きくなっていく秘めた恋心、「友達」で居続けるために、打ち明けることのできない心の葛藤を歌ったミッドチューンとなっている。

YouTubeのアニプレックスチャンネルにて公開されたアニメPVにて、楽曲も一部解禁となった。

Omoinotakeは今秋にメジャー3rdアルバムをリリースし、そのアルバムを携えて海外3都市を含む全14公演の全国ホールツアーを開催する。ツアーチケット（国内公演）は現在各プレイガイドにて先行受付中。アルバムの詳細は後日発表予定。

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■Omoinotake コメント

この度TVアニメ『花ざかりの君たちへ』第2期のOPとEDを担当させいただくことになりましたOmoinotakeです。

時代や国を超えて愛されているこの作品に、2曲も携わらせていただけることを、心から嬉しく思います。

眩しいほどの煌めきを「FLASHBULB」に、秘めた恋心を「花束」に、作品から受け取った感情をそれぞれの曲に、全力で込めて作らせていただきました。

あなたの元へ届く日を、心待ちにしています。

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■TVアニメ『花ざかりの君たちへ』 ◆放送情報

2026年7月1日（水）より各局にて順次放送開始！

TOKYO MX 7月1日(水)より 毎週水曜24:30〜

とちぎテレビ 7月1日(水)より 毎週水曜24:30〜

群馬テレビ 7月1日(水)より 毎週水曜24:30〜

BS11 7月1日(水)より 毎週水曜24:30〜

ほか MBS・CBCテレビ・RKB毎日放送にて

※放送日時は編成の都合等により変更となる場合もございます。予めご了承下さい。 ◆配信情報

2026年7月1日(水)25:00よりPrime Videoにて地上波1週間先行・見放題最速配信！

※第2期第1話のみ、地上波放送終了後に第2話と共に配信 ☆スタッフ

原作：中条比紗也『花ざかりの君たちへ』（白泉社・花とゆめコミックス）

監督：竹村菜月

監督補佐：うえだしげる

シリーズ構成：吉岡たかを

キャラクターデザイン：蘇 詩宜

プロップデザイン：原 由知

色彩設計：伴 夏代

CG監督：西牟田祐禎

美術監督：市倉 敬

撮影監督：魚山真志

編集：柴田香澄

音楽：横山 克

音響監督：明田川仁

アニメーション制作：シグナル・エムディ ☆キャスト

芦屋瑞稀：山根 綺

佐野 泉：八代 拓

中津秀一：戸谷菊之介

難波 南：梅原裕一郎

梅田北斗：福山 潤

中央千里：川島零士

萱島大樹：内山昂輝

関目京悟：駒田 航

野江伸二：古屋亜南

神楽坂真言：日野 聡

天王寺恵：水中雅章

九条威月：榎木淳弥

姫島正夫：子安武人 ☆主題歌

第2期オープニングテーマ：Omoinotake「FLASHBULB」

第2期エンディングテーマ：Omoinotake「花束」 ☆公式サイト：https://hanakimi-anime.com/

☆公式SNS

X（旧Twitter）：@hanakimi_anime (https://x.com/hanakimi_anime)

Instagram：@hanakimi_anime（https://www.instagram.com/hanakimi_anime/）

TikTok：@hanakimi_anime（https://www.tiktok.com/@hanakimi_anime） ©中条比紗也・白泉社／『花ざかりの君たちへ』アニメ製作委員会 ☆原作情報

「花とゆめ」（白泉社）にて1996年20号より2004年18号まで連載され、単行本は花とゆめコミックスより全23巻が発売。2007年の日本でのドラマ化を期に愛蔵版（全12巻）も発売され、シリーズ累計1,700万部を突破している少女漫画。憧れの人・佐野泉に会うために、性別を偽って男子校へアメリカから転入した少女・芦屋瑞稀を取り巻く学園ストーリーは、フジテレビ系列で放送された「花ざかりの君たちへ〜イケメン♂パラダイス〜」をはじめ、アジア各地でもドラマ化され、連載が終了して20年が経つ今もなお根強い人気を誇っている。

◾️＜Omoinotake ONE MAN TOUR 2026＞ 2026年9月27日（日） 新潟 りゅーとぴあ 新潟市民芸術文化会館・劇場

2026年10月3日（土） 宮城 仙台電力ホール

2026年10月9日（金） Hong Kong TIDES

2026年10月11日（日） Taipei Zepp New Taipei

2026年10月17日（土） Seoul Gonggam Centre

2026年10月23日（金） 大阪 NHK大阪ホール

2026年10月25日（日） 福岡 福岡国際会議場メインホール

2026年11月3日（火祝） 愛媛 松山市総合コミュニティセンター・キャメリアホール

2026年11月6日（金） 東京 Shibuya LOVEZ

2026年11月8日（日） 北海道 共済ホール

2026年11月27日（金） 愛知 Niterra日本特殊陶業市民会館ビレッジホール

2026年11月29日（日） 広島 広島JMSアステールプラザ 大ホール

2026年12月10日（木） 島根 出雲市民会館

2026年12月11日（金） 鳥取 米子市公会堂 ＜チケット＞※国内公演のみ

チケット料金：全席指定（一般）￥7,700（税込）※東京公演のみドリンク代別

全席指定（学割）：￥6,500（税込）※東京公演のみドリンク代別

※3歳以上有料、3歳未満⼊場不可

※学割チケットをご購入の方は、入場時に学生証を確認致します。

（特に高校生、大学生、専門学生の方は、学生証を忘れた場合は、一般料金との差額をいただきます。予めご了承ください。）

※お一人１公演につき4枚まで申込み可 ▼各プレイガイド先行（抽選）受付中※国内公演のみ

2026年5月23日（土）12:00〜順次

【ぴあ】 https://w.pia.jp/t/omoinotake-tour26/

【e+】 https://eplus.jp/omoinotake-tour26/

【ローチケ】https://l-tike.com/omoinotake-tour26/ ※11/6(金)東京公演は先行予定枚数終了につき、受付対象外となります。予めご了承ください。

※お一人１公演につき４枚まで申込み可

※先着順ではございません。抽選制となりますので、受付期間内のご都合の良い時間にお申込みください。

※受付期間、入金期間等はプレイガイドごとに異なります。詳細は各プレイガイドの受付サイトにてご確認ください。 【注意事項】

※開場／開演時間は変更となる場合がございます。

※客席を含む会場内の映像・写真が公開されることがあります。

※録画・録画機材（携帯電話）使用禁止

※営利目的の転売禁止 ▼海外公演チケット販売

・2026年10月9日（金）Hong Kong TIDES

チケット販売URL：https://www.tickets.neon-lit.com/ ・2026年10月11日（日）Taipei Zepp New Taipei

チケット販売開始：未定 ・2026年10月17日（土）Seoul Gonggam Centre

チケット販売URL：

【Korean】 https://ticket.yes24.com/Perf/58335

【Global】 https://ticket.yes24.com/Pages/English/Perf/FnPerfDeail.aspx?IdPerf=58335 ※その他海外公演のチケット詳細は、各受付サイトにてご確認ください。