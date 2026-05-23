いぎなり東北産が、2DAYS・全3公演にわたって開催したワンマンライブ＜9人と もぎたてHALL PARTY＞を大盛況のうちに終演した。

◆ライブ写真

本公演は、結成10周年イヤーの真っ只中に開催されたスペシャルなホールワンマンライブ。会場では新衣装も初披露され、フルーツモチーフをあしらったキュートな衣装でメンバーが登場すると、オープニングから「わざとあざとエキスパート」「あと3センチ」などを立て続けにパフォーマンスし、会場の熱気を一気に高めた。

さらに、本公演では新曲「SNSは6時間」と、アッパーな王道サマーアンセム「この夏のヒロWin!」も初披露。勢いそのままにノンストップで駆け抜け、全21曲を披露してライブは幕を閉じた。

また、5月22日公演ではベストアルバムの発売、5月23日・第2部公演では11周年イベント＜11回目の真夏のヒロイン＞の開催もサプライズ発表された。

ベストアルバム『いぎなりベスト』は、グループが走り続けてきた10年間の軌跡を凝縮した初のベスト作品として8月5日にリリース。表題曲を中心に収録した「表題盤」、メンバーの推し曲を収録した「推し盤」、さらに両形態をまとめたLPサイズ豪華BOX仕様の「超豪華コンプリート盤」も展開される。

さらに、11周年イベント＜11回目の真夏のヒロイン＞は、東武動物公園 イベントステージ HOLA!、大宮ソニックシティ 大ホール、トークネットホール仙台 大ホールの3会場で開催。本日よりチケット先行受付もスタートしている。

■ベストアルバム『いぎなりベスト』

2026年8月5日（水）発売

◆CD予約はこちら

https://madeintohoku.lnk.to/Iginari_BEST ▼全3形態 【超豪華コンプリート盤】CD2枚組

数量限定生産盤

価格：11,000円（税込）

品番：AVCD-63890〜1

封入特典：トレーディングカードC（9枚組セット）／フォトブック(LPサイズ)

☆LPサイズ豪華BOX仕様 ＜収録内容＞

全26曲収録予定 【表題盤】CD Only

価格：3,630円（税込）

品番：AVCD-63892

初回封入特典：トレーディングカードA（全10種のうちランダム1枚） ＜収録内容＞

全13曲収録予定 【推し盤】CD Only

価格：3,630円（税込）

品番：AVCD-63893

初回封入特典：トレーディングカードB（全10種のうちランダム1枚） ＜収録内容＞

全13曲収録予定

◾️ライブ情報 いぎなり東北産11周年イベント＜11回目の真夏のヒロイン＞

2026年8月8日(土) 東武動物公園 イベントステージ HOLA!

2026年8月13日(木) 大宮ソニックシティ 大ホール

2026年8月23日(日) トークネットホール仙台 大ホール ▼詳細＆FC先行受付はこちら

https://madeintohoku.com/contents/1075432 ＜タイトル未定＞

日程：2026年12月19日（土）、20日（日）

会場：宮城・ゼビオアリーナ仙台