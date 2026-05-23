FANTASTICSのボーカル・八木勇征が、グループとして3度目の全国アリーナツアー＜FANTASTICS LIVE TOUR 2026 “SUNFLOWER”＞初日の愛知公演のステージ上でユニバーサルミュージック内の新レーベル A-Sketch Labからのソロデビュー、そして6月10日（水）にデビューシングル「GAME CHANGER」を配信リリースすることを発表した。

ソロデビュー楽曲「GAME CHANGER」は、不安や孤独といった感情を排除するのではなく、それらすべてを抱えたまま前に進む、自身の決意を感じる歌詞とロックとダンスが融合したアップテンポなナンバーとなっており、これまでのグループ活動の枠に収まらない強い想いが色濃く刻まれている。

今回のソロデビューにあたり、プロローグ映像も公開された。雑踏の中で1人で進んでいく姿は、様々な可能性を模索しながらも強い意志を持った、新章へと踏み出した八木勇征のこれからを期待させる映像となっている。

また、「GAME CHANGER」デジタルリリースを記念したPre-Add/Pre-Save、Pre-Orderキャンペーンも24日からスタート。新曲は5月26日（火）FM大阪 みんなでつくるラジオ『FANTASTIC RADIO』にて初オンエアとなる。

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■八木勇征 コメント

6/10に「GAME CHANGER」という楽曲でソロデビューすることになりました。

20代最後の年にまた1つ新しいチャレンジができることをとても光栄に思います。このような機会をいただくことができ、ファンの皆さまに感謝の気持ちでいっぱいです。

ソロ活動を通して、自分自身の表現の幅を更に広く増やし、それをグループに還元することを常に心に掲げながら、まずは全身全霊楽しんで飛び込んでいきたいと思っています。

より多くの方々に響くものをお届けしたいと思っているので、楽しみにしていてください！

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◾️＜FANTASTICS LIVE TOUR 2026 “SUNFLOWER”＞

・5/23（土）愛知Aichi Sky ExpoホールA

・6/20（土）広島グリーンアリーナ

・7/1（水）大阪城ホール

・7/2（木）大阪城ホール

・7/18（土）静岡エコパアリーナ

・7/19（日）静岡エコパアリーナ

・7/25（土）有明アリーナ

・7/26（日）有明アリーナ

・9/6（日）福岡マリンメッセ

・9/26（土）国立代々木競技場 第一体育館

・9/27（日）国立代々木競技場 第一体育館

・10/11（日）サンドーム福井