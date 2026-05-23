郷ひろみが5月23日、埼玉・サンシティホール 大ホール公演より全45公演31会場をめぐる全国ツアー＜Hiromi Go Concert Tour 2026〜ALL MY LOVE〜＞をスタートさせた。

◆郷ひろみ 写真

昨年10月に70歳の誕生日を迎え、日本武道館での2日間にわたる公演で計70曲を完唱するという偉業を成し遂げた彼が、今年迎えたのはファンクラブ発足55周年という節目。レコードデビューよりも前にファンクラブがスタートしたという、当時でも異例のエピソードは、彼の人気がいかに規格外であったかを物語っている。55年間支えてくれたファンへの愛と感謝を“ALL MY LOVE”というタイトルに込め、新たなステージが幕を開けた。

開演のブザーが鳴り、SEが始まると大きな歓声とともに手拍子があがった。初日はファンクラブ会員限定公演とあって、開演前から会場は期待と熱気に包まれていた。ステージの演出とリンクするオープニング映像が終わると、センターから郷が登場し、1曲目がスタート。ステージは実にシンプルで、田中直樹（Gt&Key）、沼井雅之（Key）、小南数麿（Gt）、中野周一（Dr）、渡辺陽一（Ba）、山本一（Sax）によるスーパーバンドが繰り出す洗練されたアンサンブルと、楽曲の世界観を表現するライティング、そして郷の表情豊かな歌声とアグレッシブなパフォーマンスで、集まった1,600人のファンを魅了した。

今回のツアーのセットリストは、事前にファンクラブで行なったアンケートの投票結果をもとに構成されているそうだ。最初のMCで郷が「今年のコンサートをみなさんと一緒に作り上げたいと思ったんですよ。みなさんが大切にしている曲、コンサートで聴きたい曲、さまざまなリクエストに応えていけるように作りました」と語ったように、バンドサウンドでエネルギッシュに聴かせた「お嫁サンバ」や「GOLDFINGER’99」などのアップナンバーや、じっくりと情感を込めて歌ったバラード曲、そして昨年の武道館の70曲に入らなかったレア曲まで、ファンの思いに寄り添った内容になっている。

中でもファンを驚かせたのは、レコードデビュー記念日である8月1日（土）にリリースが決定した新曲「I’m Neo G」の初披露だ。新進気鋭の作家陣を起用したこの曲は、クールかつバウンシーなダンスチューン。今なお進化し続ける“Neo＝新しい”“G＝郷ひろみ”を打ち出すナンバーで、歌詞には彼がスーパースターである所以が、随所に詰め込まれている。右手を力強く腕を振り上げて作る“Gポーズ”も印象的。骨太なバンドサウンドに乗せて、パワフルな歌声を届け、会場のボルテージを一気に引き上げた。さらに盛り上げたのは、ファンの反応によってリアルタイムで演奏曲が決まるというファン参加型のコーナー。初日レポートにつき詳細は控えるが、ここではペンライトを持っているとより楽しめるので、ぜひペンライト持参でツアーに参加してほしい。

「まだ持ち歌もない頃に設立されたファンクラブ。一段一段大人の階段を上がってくることができたのは、55年支えてくれたのは、紛れもなくファンクラブの方たちなんです。アイドルという道なき道を、いまだに歩んでこられた奇跡は、ファンのみなさんの支えがあったからこそです」。ファンへの思いを語るうちに感極まり、思わず涙ぐむ郷。

「家族、友達、さまざまな人間関係があるけれど、僕にはファンという宝物があったんですよね。だからこそ、この瞬間も郷ひろみでい続けられている、そしてこれからも郷ひろみであり続けるために、力の限り歌い続けていきたいと思います。まだまだ続くはるかな道を、これからも僕と一緒に歩いてください」と続け、「この先もずっと、あなたと」というメッセージとともに、じっくりと届けたのは「ALL MY LOVE」。歌に乗せた思いを噛み締めるように、一人ひとりの心に向けて情感豊かに歌い上げた。

終演後、さらなるサプライズとして、ツアーファイナルとして10月24日（土）・25日（日）に東京・日本武道館公演を行なうことが発表された。開演前に行なわれた記者会見では、「スタートからテンションが高いんですけれど、このまま上がり続けていきます。大勢の方に観ていただきたいショーです。ぜひともみなさんに会いに行きたいと思っています。一緒に楽しい時間を過ごしましょう！」と、ツアーに向けての意気込みを語った。

ニューシングル「I’m Neo G」のリリースと同じ8月1日に、昨年開催した日本武道館公演のライブCD『Hiromi Go at Nippon Budokan 2025 “THE GREATEST 70 SONGS”』の発売も決定。郷ひろみは来る2027年にデビュー55周年を迎える。

Photo by 大平晋也

■ニューシングル「I’m Neo G」

2026年8月1日(土)発売 （収録曲）

01​.I’m Neo G

02​.ALL MY LOVE

03​.I‘m Neo G -Instrumental-

04​.ALL MY LOVE -Instrumental- 【完全生産限定盤】

CD+DVD 1,900円（税込） SRCL-13684

※「I’m Neo G」ミュージックビデオ＆メイキング映像を収録したDVD付き

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【対象店舗/特典内容】 ※店舗別の全5種類

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■郷ひろみ応援店 ・・・ L判ブロマイド(Type-B) ▼ご予約はこちら

https://GOGOGO​.lnk​.to/NeoG_PKG

■ライブアルバム『Hiromi Go at Nippon Budokan 2025 “THE GREATEST 70 SONGS”』

2026年8月1日(土)発売 （収録曲）

2025年10月18日(土)、19日(日)日本武道館公演で披露した全70曲 ライブアルバム：CD4枚組 8,900円（税込） SRCL-13680〜3 【対象店舗/特典内容】 ※店舗別全6種類

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■セブンネットショッピング ・・・ アクリルスタンド付きコースター

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■郷ひろみ応援店 ・・・ L判ブロマイド ▼ご予約はこちら

https://GOGOGO​.lnk​.to/70SONGS_AL 【注意事項】

※特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

※上記店舗以外での配布はございません。ご了承ください。

※応援店対象店舗・特典絵柄は追ってご案内いたします。

※各オンラインショップに関して、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございますので、予めご了承ください。

※Amazon​.co​.jp、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。

■＜Hiromi Go Concert Tour 2026 ALL MY LOVE＞

5月23日(土) 【埼玉】サンシティホール大ホール ※ファンクラブ会員限定公演

5月24日(日) 【埼玉】サンシティホール大ホール

5月30日(土) 【茨城】水戸市民会館 グロービスホール

5月31日(日) 【栃木】栃木県総合文化センター メインホール

6月5日(金) 【香川】レクザムホール (香川県県民ホール) 大ホール

6月7日(日) 【高知】新来島高知重工ホール (高知県立県民文化ホール) オレンジホール

6月13日(土) 【熊本】熊本城ホール メインホール

6月14日(日) 【佐賀】ミズ ウェルビー ホール(佐賀市⽂化会館) ⼤ホール

6月20日(土) 【広島】広島上野学園ホール

6月21日(日) 【山口】KDDI維新ホール

6月24日(水) 【東京】NHKホール

6月25日(木) 【東京】NHKホール

6月27日(土) 【新潟】新潟県民会館 大ホール

6月28日(日) 【山形】やまぎん県民ホール 大ホール

7月3日(金) 【岡山】倉敷市民会館

7月5日(日) 【京都】ロームシアター京都 メインホール

7月11日(土) 【石川】本多の森 北電ホール

7月17日(金) 【福岡】福岡市民ホール 大ホール

7月18日(土) 【福岡】福岡市民ホール 大ホール

7月20日(月) 【兵庫】アクリエひめじ 大ホール

7月25日(土) 【大阪】フェスティバルホール

7月26日(日) 【大阪】フェスティバルホール

7月28日(火) 【東京】LINE CUBE SHIBUYA

7月29日(水) 【東京】LINE CUBE SHIBUYA

8月15日(土) 【愛知】愛知県芸術劇場 大ホール

8月16日(日) 【愛知】愛知県芸術劇場 大ホール

8月22日(土) 【兵庫】神戸国際会館こくさいホール

8月23日(日) 【兵庫】神戸国際会館こくさいホール

8月29日(土) 【静岡】アクトシティ浜松 大ホール

8月30日(日) 【群馬】高崎芸術劇場 大劇場

9月2日(水) 【北海道】カナモトホール (札幌市民ホール)

9月3日(木) 【北海道】カナモトホール (札幌市民ホール)

9月6日(日) 【東京】J:COMホール八王子

9月10日(木) 【千葉】市川市文化会館 大ホール

9月11日(金) 【千葉】市川市文化会館 大ホール

9月13日(日) 【福井】フェニックス・プラザ エルピス大ホール

9月19日(土) 【埼玉】大宮ソニックシティ 大ホール

9月20日(日) 【埼玉】大宮ソニックシティ 大ホール

9月22日(火) 【神奈川】よこすか芸術劇場 大劇場

9月23日(水) 【神奈川】よこすか芸術劇場 大劇場

9月27日(日) 【大阪】フェスティバルホール

10月1日(木) 【宮城】仙台サンプラザホール

10月2日(金) 【宮城】仙台サンプラザホール

ツアーファイナル

10月24日(土) 日本武道館

10月25日(日) 日本武道館 全45公演 31会場

関連リンク ◆郷ひろみ オフィシャルサイト

◆郷ひろみ オフィシャルX

◆郷ひろみ オフィシャルInstagram

Photo by 大平晋也

Photo by 大平晋也