長男に向かって「ハウス！」愛犬に「宿題しなさい」→なぜか頻発する3児の母の“呼び間違い”。その予想外な原因とは…【作者に聞く】
【漫画】本エピソードを読む
我が子の名前とペットの名前を呼び間違えた経験がある人は、どれほどいるだろうか。ユウコトリトリ(@yuko_toritori)さんが「子どもの名前とペットの名前わりと間違えがち」というタイトルの漫画をInstagramにアップするや否や「わかるー」「うちもです」という声が相次いだ。
■ペットを飼う前の「まさか」が、現在では日常の「あるある」に
ユウコトリトリさんが2匹の柴犬を飼い始めたのは2022年1月のこと。ペットを飼う前までは「子どもとペットの名前を混同する」という話を聞いて「いやいや、人間と動物だし？さすがにそんなことはないでしょ」と思っていたという。しかし、ときは流れて現在。ひどい有様が漫画には描かれている。
読者からは「うちは子ども全員の名前を呼んだりします。そして、本当に呼びたかった人の名前が最後に出てくる脳の不思議…」というコメントや「私は愛犬と息子を間違えますが、うちの母はよその犬と孫を間違える」というエピソード、さらには「呼び間違えられるたびに猫が迷惑そうな顔をする」という報告も寄せられている。
■長男に向かって放たれた衝撃の「ハウス！」
3人の子どもと柴犬2匹を育てているユウコトリトリさんに、名前を間違えることは日常茶飯事なのかと尋ねると、「とっさのときは間違えがちですね。調べてみたら、自分の頭の中で同じカテゴリーに分類されているもの同士は間違えやすいんだそうです。ええ！犬たちも大切な家族ですもの！…まぁ“私の頭がポンコツだから”という理由も否めませんが…(笑)」と明るく答えてくれた。
読者コメントでは「父が犬と間違えて『〇〇(私)！おすわり！』と言った」「母から『こら！〇〇(私)！こんなところでおしっこしないの!!』と盛大に間違えられた」という爆笑体験談が届いているが、自身が一番盛大に間違えたエピソードについては、「よく間違えているので把握しきれていないのですが、最近では『イチタロウ(長男)、ハウス！』と声高らかに犬にコマンドを出したことでしょうか…」と振り返る。
■間違えるのには明確な法則があった!?
また、「犬と息子は間違えるが、娘は間違えない」という声もあるなか、1女2男の子どもがいるユウコトリトリ家の事情を聞くと、「確かに息子と犬よりは頻度が少ない気がするものの、娘と犬もときどき間違えます…。わが家には柴犬の兄妹がいるのですが、柴犬兄と長男次男、柴犬妹と長女とで間違えますね。かろうじて、頭の中で性別のカテゴリー分けはされているようです」と教えてくれた。
コミックエッセイ「カエル母さん」(ぴあ)の著書を持つ漫画家・ユウコトリトリさんのブログ「カエル母さん！ときどき柴犬」やInstagramでは、子育てや柴犬のあるあるエピソードを配信しており、フォロワーから大好評だ。この記事を読んで興味を持った人は、ぜひのぞいてみてほしい。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。