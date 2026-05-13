“2026年のグラドルの顔”一ノ瀬瑠菜、童話風グラビアで魅了 『SPA!』初登場
グラビア界で注目を集める一ノ瀬瑠菜が、12日発売の『週刊SPA!』5月19日号で同誌に初登場し、「表紙の人＆美女地図〜私が主人公〜」を飾った。2026年のグラドルの顔となりつつある存在として、満を持しての掲載となる。
【別カット】ユニフォームの上からで分かる…！抜群のスタイルを披露したあゆのも登場
今回の撮影テーマは、童話の世界から飛び出してきたような赤ずきん姿。愛称“るたん”として、オオカミ視点で楽しめる構成となっており、幻想的な世界観の中で存在感を放っている。撮
一ノ瀬は2007年生まれ、埼玉県出身。『ミスマガジン2023』で読者特別賞を受賞し、各誌の表紙を飾ってきた。アイドルグループ「シャルロット」ではセンターとして活動し、2026年2月に卒業。グラビアとアイドルの両軸で実績を重ねてきた。
【別カット】ユニフォームの上からで分かる…！抜群のスタイルを披露したあゆのも登場
今回の撮影テーマは、童話の世界から飛び出してきたような赤ずきん姿。愛称“るたん”として、オオカミ視点で楽しめる構成となっており、幻想的な世界観の中で存在感を放っている。撮
一ノ瀬は2007年生まれ、埼玉県出身。『ミスマガジン2023』で読者特別賞を受賞し、各誌の表紙を飾ってきた。アイドルグループ「シャルロット」ではセンターとして活動し、2026年2月に卒業。グラビアとアイドルの両軸で実績を重ねてきた。