「ちょっと店員さん！」クレーム現場に現れたマダムの一言で空気一変…さりげない助けに称賛の声【作者に聞いた】
【漫画】本編を読む
接客業をしていると暴言を吐かれたり、クレームを言われて落ち込むことがある。しかし、悪いことばかりではない。「多くの方は良識のある優しいお客様です。そういったお客様に出会えたり話したりしていると『人っていいな』と思える瞬間があって、それが販売の仕事を続けるモチベーションになっています」と語る、タジマオオカ（@pu92yu）さん。今回は、救いの手を差し伸べてくれた「接客業であったすごい客」を紹介しよう。
売り場で理不尽な言葉を浴びせられる――そんな緊張感に包まれた現場で、思いがけない“救いの一手”が差し込まれた。本作「接客業であったすごい客」に描かれているのは、デパート勤務の経験を持つ作者・タジマオオカさんが実際に体験した出来事だ。
当時、クレームを繰り返す客に捕まり、「お前なんかクビにできる」といった威圧的な言葉まで投げかけられていたという。対応に追われるなか、別の客である上品なマダムが「まだかかるの？急いでいるのだけど」と声を上げた。一見すると新たなクレーム。しかしその一言で空気は変わり、先ほどまで執拗だった客は気まずそうにその場を去っていったという。
タジマさんは当時を振り返り、「ああいう状況で間に入ってくれる方は本当に珍しく、最初は何が起きたのか理解できなかった」と語る。その後すぐに、あの言葉が自分を助けるためのものだったと気づいたという。「声のトーンや雰囲気から、私への不満ではないと分かりました」とも明かしている。礼を伝える間もなく静かに去っていくマダムの様子がすごく自然で、タジマさんにとっては忘れられない出来事になったという。だが、本人に「ありがたさと同時に、申し訳なさも感じた」と語るその言葉には、接客の現場で働く人ならではの複雑な思いがにじむ。
誰かのさりげない一言が、張り詰めた空気をほどくことがある。日常の中に潜む“かっこよさ”を、この作品は静かに伝えている。
■取材協力：タジマオオカ(@pu92yu)
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