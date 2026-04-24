3時のヒロイン・ゆめっち「何年使ってんだろう？」底見えコスメは600円台！愛用のハイライト

3時のヒロインのゆめっちさんが個人のYoutubeチャンネルに『【カバンの中身】見せるつもりなかったのに…ゆめっちの私生活、全部出ちゃった』の動画を投稿。バッグの中身を見せてくれながら、愛用品を紹介してくれました！

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■底見えコスメ

動画内に登場したのはこちら。

CEZANNE/パールグロウハイライト 税込660円（公式サイトより）

内側から光を放つような、自然なツヤ感を叶えてくれるハイライト。くすみやクマを光で飛ばして明るさを出すアイテムです。

ゆめっちさんは「これも底見えコスメで、本当にマジ何年使ってんだろう？」「本当にめっちゃいいです」とコメントしながらこちらを紹介。底が見えるほど使い込んでおり、長年愛用しているアイテムだと語ってくれました。

そしてその効果について「ツヤが出ちゃうんよね」「高いところに置いて光を集めさせてる」とツヤ感を評価し、頬などの顔の高いパーツに塗布していると明かしてくれました。

■動画もチェック

動画内では、その他の愛用品も公開！ぜひチェックしてみてくださいね。