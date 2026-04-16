【天秤座】週間タロット占い《来週：2026年4月20日〜4月26日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年4月20日〜4月26日）の【天秤座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年4月13日〜4月19日｜総合運＆恋愛運TOP３
『恋愛面では変化の方に進みましょう』
｜総合運｜ ★☆☆☆☆
考えることが多いです。でも今のコツコツ頑張っていることは、長い先々の何かの役に立ちそうです。できるだけ広い視野を保っていると良いでしょう。仕事や公の場では上手くいっていることでも、様々な思惑で色々な人が不安にさせるようなことを言ったり見せたりしてきます。
｜恋愛運｜ ★★☆☆☆
自分を偽ったり変化させていく必要があるようです。どうあれ自分らしさというものは逆になくせないので、細かいことは気にせずに変身を進めていくと良いでしょう。シングルの方は、流されやすい人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、意図せずに相手が感じる不安を増やしてしまいます。
｜時期｜
4月23日 去る場所がある ／ 4月25日 不完全燃焼
｜ラッキーアイテム｜
ファミレス
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞