タレント有吉弘行（51）が、パーソナリティーを務める29日放送のJFN系列ラジオ「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER」（日曜午後8時）に出演。ジャングルポケットの元メンバー斉藤慎二被告を意外な場所で見かけたと明かした。

有吉は「ふざけていいのかどうかわかんない話なんだけどさ」「いやあ、やめようかな」と話すことに迷いながら、「ジャンポケの斉藤が代々木公園でさ、バウムクーヘン売ってたんよ、俺たまたま通ったら。わ！と思って」と斉藤被告を代々木公園で見かけたと告白した。

また「『んああ！』『んあっ！』って変なおじさんがたんでも絡んでるのかと思ったら、『はぁーい！』って。斉藤だと思って」とおなじみのギャグで存在に気付いたことに苦笑し、「声かけるのもなと思ってさ。遠目から盗撮だけしてさ」と打ち明けた。

さらに「太田にだけ写真送ったんだよ」と撮影した写真をジャングルポケット太田博久に送ったといい、「代々木公園にいたよって言って。そしたら太田が『ああ、すいません。すいません』って。『この写真拡大して見たんですけど、多分斉藤、有吉さんに気付いてますよ』って。世にも奇妙な話になっちゃって。俺怖くなっちゃって」とやりとりを明かして笑った。

声をかけられなかったことについては「まあ、仲間だったけど、今そういう渦中にある人だから難しいなと思って」と語った。

斉藤被告は昨年4月に群馬県内にバウムクーヘン店を開業し、関東近郊で精力的に販売を実施している。