【獅子座】週間タロット占い《来週：2026年3月16日〜3月22日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年3月16日〜3月22日）の【獅子座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『恋愛面では先に気持ちを固めます』
｜総合運｜ ★★★☆☆
結果を急がず自分にできることをしていくでしょう。相手サイドにどうしたいのかが伝わってないこともあるので、気持ちは見せるようにしておくと良いです。仕事や公の場では、みんなのためにと思って取る行動がずれてしまうことがあります。作戦立てるより、目的や意思をまっすぐ出しておきましょう。
｜恋愛運｜ ★★★☆☆
中身より、スピード感や形を重視します。下手にぶつかるよりとりあえず丸く収める方が良いと考えるでしょう。それでもあまり楽観的にはいない方が良いです。シングルの方は、リアリストな人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手がいつもより誉めて欲しそうです。
｜時期｜
3月16日 繋がりが減る ／ 3月20日 恋愛運UP
｜ラッキーアイテム｜
ボルタリング
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞