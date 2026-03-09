今日9日の近畿地方は、午後から雲の広がる所が多くなり、夜は北部で広く雨や雪が降る見込みです。中部でも雨の降る所があり、山沿いでは雪の降る所があるでしょう。雷を伴う恐れがあります。明日10日は、朝まで北部中心に雪や雨が降りますが、その後は天気が回復しそうです。

今日9日 夜は北部中心に雨や雪

今日9日は、上空に寒気を伴う低気圧が若狭湾付近に近づくため、天気が下り坂に向かう見込みです。昼ごろまで晴れる所が多いですが、夕方以降は全般に雲に覆われそうです。夜は北部で広く雨や雪が降り、中部でも雨や雪の降る所があるでしょう。大気の状態が不安定になり、雷を伴う所もある見込みです。帰りの遅くなる方は、折り畳み傘を持っておくと安心です。

今日9日 花粉対策を万全に

近畿地方では、スギ花粉の飛散が最盛期を迎えています。今日9日の昼間は風の強まりやすい所が多く、近畿全域で「非常に多い」花粉が飛散するでしょう。花粉症の方は、マスクや眼鏡をするなど、万全の対策をなさってください。

明日10日 朝にかけて雨や雪 その後は日差しが届く

明日10日の近畿地方は、朝まで北部中心にあちらこちらで雪や雨が降りますが、その後は高気圧に覆われて、天気が回復に向かう見込みです。中部と南部では午後はおおむね晴れて、北部でも午後は日差しの届く所がありそうです。



日中の最高気温は、北部で7℃から8℃、中部と南部で10℃前後の所が多く、北よりの風が冷たいでしょう。