【乙女座】週間タロット占い《来週：2026年3月9日〜3月15日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年3月9日〜3月15日）の【乙女座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『自分のペースでは動けないでしょう』
｜総合運｜ ★☆☆☆☆
自分のために活動をすることがあまりできない時です。誰かのためにやらないといけないことが沢山あるでしょう。仕事や公の場では自分の立場や印象があるので、他の人の細かな部分に疑問を抱くことも許されない状況です。
｜恋愛運｜ ★★☆☆☆
考え方が現実的です。好き嫌いの感情だけでは未来を決めていかないでしょう。けれどあからさまに態度を変えたりすると、相手をモラハラに成長させてしまうでしょう。シングルの方は、孤独を怖がる人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手メンタルが不安定になってしまいます。
｜時期｜
3月9日 雰囲気を変える ／ 3月10日 物事が早まる
｜ラッキーアイテム｜
果物売り場
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞