【乙女座】週間タロット占い《来週：2026年3月9日〜3月15日》の総合運＆恋愛運

来週（2026年3月9日〜3月15日）の【乙女座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。

『自分のペースでは動けないでしょう』


｜総合運｜　★☆☆☆☆


自分のために活動をすることがあまりできない時です。誰かのためにやらないといけないことが沢山あるでしょう。仕事や公の場では自分の立場や印象があるので、他の人の細かな部分に疑問を抱くことも許されない状況です。

｜恋愛運｜　★★☆☆☆


考え方が現実的です。好き嫌いの感情だけでは未来を決めていかないでしょう。けれどあからさまに態度を変えたりすると、相手をモラハラに成長させてしまうでしょう。シングルの方は、孤独を怖がる人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手メンタルが不安定になってしまいます。

｜時期｜


3月9日　雰囲気を変える　／　3月10日　物事が早まる

｜ラッキーアイテム｜


果物売り場

ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞