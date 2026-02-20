大分市と大分空港を結ぶホーバークラフトの運航会社は20日会見を開き、4月からの新ダイヤを発表しました。

【写真を見る】「ホーバークラフト」4月から1日10便に増便へ 好調の「周遊便」は空港発も新設

（大分第一ホーバードライブ・小田典史社長）「フル運航もに向けた第一ステップということで、10便プラス土日の周遊という形で実施します」

運航する大分第一ホーバードライブは20日会見を開き、今年4月以降のダイヤを発表しました。

それによりますと、ビジネス客の要望などを受けて、現状より夕方の便を1往復増やし、1日5往復10便体制で運航します。現在の乗船率は3割程度にとどまっていますが、今年夏をめどに15便まで増やしたい考えです。

（小田典史社長）「当初から言っている15便ぐらいを目標に夏を計画している」

一方、土日に運航している別府湾の周遊便は、乗船率が9割を超えて好調だということです。このことから5月以降は、大分空港を出発する周遊便も新たに運航し、国内外の観光客のさらなる利用につなげたいとしています。

夏からの増便に向けては、夜間航行の訓練に力を入れていく方針です。