入野自由の新曲「驚きの子」が、4月より放送開始予定のTVアニメ『神の庭付き楠木邸』オープニング主題歌に決定した。

（関連：入野自由、ライブ＆トークで見せる才能と素顔 初トークイベントでファンと作り上げた愛のある空間）

本アニメは、小説家になろう、カクヨムにて連載中であり、電撃の新文芸（KADOKAWA）より発刊される作品を原作としたもの。入野がアニメ主題歌を担当するのは、今回が音楽キャリア初となる。

本情報とあわせて、4月8日にリリースされることが発表されているニューシングルに同楽曲が表題曲として収録されることが決定。CDの詳細と新アーティスト写真も公開された。

同楽曲とカップリング曲「つま先踏んで」は、共にこれまでも数々の入野の楽曲を手掛けてきた尾崎雄貴（Galileo Galilei）による提供楽曲。特典DVDには、入野が横浜中華街を中心に様々な体験をしていく模様が収録され、トリックアートやトルコランプの手作り体験、街中をドライブや散策しながら満喫するなど、ボリュームたっぷりの映像内容となっている。

さらに、本シングルの特典絵柄も公開。新アーティスト写真のアザーカットが使用されており、入野の魅力が詰まった表情豊かな仕上がりとなっている。また、3月から5月にかけて東京と大阪でお渡し会やトークイベントの開催も決定。参加方法などの詳細は公式HPにて確認可能だ。

なお入野は、4月より3都市にて音楽活動を再始動後初めてのライブツアー『Humor is Human』を開催。各公演のチケット先行は、明日2月20日15時より受付開始する。

（文=リアルサウンド編集部）