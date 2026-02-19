歌手浜崎あゆみ（47）が19日までにインスタグラムのストーリーズを更新。4月からスタートするツアーのチケットについて説明した。

浜崎は、チケット1次先行申し込み受付で“即完”していたVIP席が、18日に始まったファンクラブ向けチケット2次先行申し込み受付で追加されたことについて言及した。

「一次でバーストしたvip席が二次でも応募可能となった理由は、我々の予想を超えて各地ド派手にバーストし過ぎていた為、急遽主要社員やスタッフ、わたしも集まり緊急会議をし、『このままでは倍率が高くなりすぎて法外な値段で転売されてしまう』となり、色々と考えた結果ステージをなんとかギリまで奥に下げて花道をもう少し伸ばしてvip席を出来る限り増席して二次にもだしてあげなければ、と。そういった理由です」と説明した。

続けて「憶測の方が楽しければそちらを楽しんで下さい。真実は会場に来れば誰の目にも明らかになるので」と補足し、一部の臆測を牽（けん）制するとともに、「そして、ssとsの皆様、トロッコが通るのは皆様の間のみです!」とSS席・S席について説明。「本編はバチバチに アンコールでは目を合わせて悪ノリで」とユーモアを交えて呼びかけた。