歌手の浜崎あゆみ（47）が9日、Instagramのストーリーズを更新。自身も含めて家族全員の体調不良を報告し、心配の声が寄せられている。【映像】浜崎あゆみの息子たちや自宅（複数カット）2人の息子を育てている浜崎は、着物姿の親子ショットや自宅の玄関に飾った巨大なクリスマスツリーと写る写真など、息子たちとの日常をInstagramで発信している。またステージ上の赤髪ドレス姿や、パーティーに参加した際のヒョウ柄ロングコ