ºÂ¤Ã¤Æ¤Ç¤¤ë¡ÚÇØÃæ¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¡Û´Ý¤Þ¤Ã¤¿ÇØÃæ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¸ª¼þ¤ê¤ò³«¤¯¡ª
¥·¥ó¥¯¤Ë´ó¤ê¤«¤«¤ë¡¢ÇØÃæ¤ò´Ý¤á¤Æ¥¹¥Þ¥Û¤ò¸«¤ë¡£Æü¾ïÀ¸³è¤ò¸«Ä¾¤·¤ÆÈþ»ÑÀª¤Ë¡ª
¡Ö¥¢¥é¥Õ¥©¡¼¤«¤é¤ÎÏ·¤±¤Ê¤¤¿ÈÂÎ¤Å¤¯¤ê¡×¤ò¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ë¡¢SNS¤ÇÈþ»ÑÀª¥á¥½¥Ã¥É¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ëerica¤µ¤ó¡£3¿Í¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤Î½Ð»º¸å¡¢ÂÎ½Å¤ÏÌá¤Ã¤Æ¤âÂÎ·¿¤¬Ìá¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡¢ÂÎ·¿¤¬Êø¤ì¤Æ¶À¤ò¸«¤ë¤³¤È¤â·ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é°ìÇ°È¯µ¯¡ª¡¡¥Ü¥Ç¥£¥á¥¤¥¯¤ò³Ø¤Ó¡¢Àµ¤·¤¯ÂÎ¤òÆ°¤«¤·¡¢Æü¾ï¤Î»ÑÀª¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢1¥ö·î¤¬²á¤®¤ëº¢¤Ë¤Ï¥¦¥¨¥¹¥È¤äÂÀ¤â¤â¤ËÊÑ²½¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£
¢¨ËÜµ»ö¤ÏericaÃø¤Î½ñÀÒ¡Ø3¿Í»Ò»ý¤Á¡¢¥¢¥é¥Õ¥©¡¼¤Ç¤â·àÅª¤ËÈþ¤·¤¯¤Ê¤ì¤ë! »º¸åÈþ»ÑÀª¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÇÇØ²þÁ±¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤¤¡ªÇØÃæ¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¡Ò5ÉÃ¥¡¼¥×¡ß10²ó¡¦1Ê¬¡Ó
´Ý¤Þ¤Ã¤¿ÇØÃæ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¡¢¸ª¼þ¤ê¤ò³«¤¤Þ¤¹¡£·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸ª¤¬¼«Á³¤È³«¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¶»¤òÄ¥¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢ÇÇØ¤Î²þÁ±¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£ÇØÃæ¤¬´Ý¤Þ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃí°Õ¡£
¢£STEP1¡¡¤¢¤°¤é¤ò¤«¤¯
¤¢¤°¤é¤ò¤«¤¡¢¶»¤ÎÁ°¤ÇÏÓ¤òÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£¤¢¤°¤é¤¬¤Ä¤é¤¤¿Í¤Ï°Ø»Ò¤ËºÂ¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤âOK ¤Ç¤¹¡£
¢£STEP2¡¡¾åÂÎ¤òÅÝ¤¹
ÇØ¤¹¤¸¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¾åÈ¾¿È¤ò¾¯¤·Á°¶þ¤ß¤Î¾õÂÖ¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¢£STEP3¡¡Î¾ÏÓ¤òÆ¬¤Î¸å¤í¤Ë¾å¤²¤ë
Â©¤òµÛ¤Ã¤ÆÅÇ¤¤Ê¤¬¤é¡¢Î¾ÏÓ¤òÆ¬¤Î¸å¤í¤Ë¾å¤²¤Æ¡¢5ÉÃ¥¡¼¥×¤ò10²ó¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£ÇØÃæ¤¬¿¤Ó¡¢¶»¤ò³«¤¯°Õ¼±¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¡£
erica's advice
ÀöÂõÊª¤ò¾ö¤à¤È¤¤Ê¤É²È»ö¤Î¹ç´Ö¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢ÇÇØ¤ò²þÁ±¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¤³¤ó¤Ê¤È¤¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á
ÊØÈëµ¤Ì£¤ÎÆü¡ÒÄ²¤â¤ß¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¡Ó
¢£STEP1
¢£STEP2
¢£STEP3
¶Ä¸þ¤±¤Ë¤Ê¤ê¡¢±¦¤Î¹üÈ×¤ÎÆâÂ¦¡¢±¦¤ÎÏ¾¹ü¤Î²¼¡¢¤ª¤Ø¤½¤Î¾å¡¢º¸¤ÎÏ¾¹ü¤Î²¼¡¢º¸¤Î¹üÈ×¤ÎÆâÂ¦¤È±¦²ó¤ê¤Ë²¡¤·¤Þ¤¹¡£Ä²¤ËÍ¥¤·¤¯»É·ã¤òÍ¿¤¨¡¢Æ°¤¤ò³èÀ²½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£30ÉÃ¤òÌÜ°Â¤Ë¡£
Ãø¡áerica¡¿¡Ø3¿Í»Ò»ý¤Á¡¢¥¢¥é¥Õ¥©¡¼¤Ç¤â·àÅª¤ËÈþ¤·¤¯¤Ê¤ì¤ë! »º¸åÈþ»ÑÀª¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡Ù