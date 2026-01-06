西武からポスティングシステムで米大リーグ、アストロズに移籍した今井達也投手が５日（日本時間６日）、本拠地のダイキン・パークで入団記者会見に臨んだ。

会見では、今井と関わりのあるアストロズ在籍経験者についても質問だ飛んだ。前西武監督の松井稼頭央氏と話をしたのかと問われた今井は「正直、一昨年のシーズン途中でチームを離れる形に稼頭央さんがなったので、それ以降、ちょっとたまに球場に来たりしてあいさつするぐらいだったんですけど、ちょっと今は連絡を取れていない感じなんで」と説明。「もし稼頭央さんが、ヒューストンに来ていただけるんであれば、すごくうれしいですし。でも、彼はゴルフが好きなので、多分、ゴルフをしに来る可能性の方が高いかな、というふうには思ってます（笑）」と話した。

また西武時代の先輩で、同じくアストロズに在籍したエンゼルス・菊池雄星投手に関しても質問され「メジャーに来られてからあまり連絡することはなかったんですけど、実際にアストロズとの契約が決まった時にはＳＮＳで『おめでとう』と言ってくれたり、『僕もヒューストンに行ったことがあるので、わかんないことはいつでも聞いてくれ』って言ってくれたので。本当に心強い先輩ですね」と話した。