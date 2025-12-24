Åìµþ¥á¥È¥í¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ÏÁ´Àþ¤ÇÅÚµÙÆü¥À¥¤¥ä±¿Å¾¡¡Âç³¢Æü¤Î½ªÌë±¿Å¾¤Ê¤·¡¡12/30¡Á1/3
ÅìµþÃÏ²¼Å´¡ÊÅìµþ¥á¥È¥í¡Ë¤ÏÇ¯ËöÇ¯»Ï¡¢ÅÚµÙÆü¥À¥¤¥ä¤Ç±¿Å¾¤·¤Þ¤¹¡£³ÆÀþ¤Ë¤ª¤±¤ë´ü´ÖÃæ¤Î±¿Å¾¥À¥¤¥ä¤ä¡¢Âç³¢Æü¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³µÍ×¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î±¿¹Ô¥À¥¤¥ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åìµþ¥á¥È¥í³ÆÀþ¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯12·î30Æü(²Ð)¡Á2026Ç¯1·î3Æü(ÅÚ)¤Þ¤Ç¤Î5Æü´Ö¡¢ÅÚÍËÆü¡¦µÙÆü¥À¥¤¥ä¤Ç±¿Å¾¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
ÄÌ¶Ð¡¦ÄÌ³Ø¤äÇ¯Ëö¤ÎÇã¤¤Êª¤Ê¤É¤ÇÍøÍÑ¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢Ê¿Æü¤Î±¿Å¾»þ¹ï¤È°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Âç³¢Æü¤Î½ªÌë±¿Å¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Âç³¢Æü¡Á¸µÆü¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î½ªÌë±¿Å¾¤Ï¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢½ªÅÅ¤Î·«²¼¤²¤ä½éÅÅ¤Î·«¾å¤²¤â¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç¯±Û¤·¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä½é·Ø¤Ê¤É¤Ç¤Î³°½Ð¤òÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢½ªÅÅ¤ä»ÏÈ¯¤Î»þ´Ö¤ò¤¢¤é¤«¤¸¤á³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÖÅìµþ¥á¥È¥í Ç¯ËöÇ¯»Ï±¿¹Ô¡×³µÍ×
ÂÐ¾Ý´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î30Æü(²Ð)¡Á2026Ç¯1·î3Æü(ÅÚ)
±¿Å¾¥À¥¤¥ä¡§ÅÚÍËÆü¡¦µÙÆü¥À¥¤¥ä
¡ÚÂç³¢ÆüÂÐ±þ¡Û
¡¦½ªÌë±¿Å¾¡§¤Ê¤·
¡¦½ªÅÅ·«²¼¤²¡§¤Ê¤·
¡¦½éÅÅ·«¾å¤²¡§¤Ê¤·
Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤ÎºÝ¤Ï¡¢»öÁ°¤Ë»þ¹ïÉ½¤ò³ÎÇ§¤·¡¢Í¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤¿¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ç°ÜÆ°¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Å´Æ»¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÊÔ½¸Éô
¡ÊÎ¹¤È½µËö¤ª¤Ç¤«¤±¡ªÅ´Æ»¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë