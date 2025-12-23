¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î¥±¥ó¡¦¥ª¥¯¥ä¥Þ¼«¤é¤¬¸ì¤ë¡¢¥¨¥ó¥Ä¥© ¥Õ¥§¥é¡¼¥êÃÂÀ¸ÈëÏÃ¡ÃOctaneÌ¾¼Ö¸¦µæ
3²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¡¢¥¨¥ó¥¹¡¼¥¸¥¢¥¹¥È¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖOctane Ì¾¼Ö¸¦µæ¡×¡£Îò»Ë¤ËÌ¾¤ò¹ï¤ó¤ÀÌ¾¼Ö¤ò¸·Áª¤·¡¢´Ö¶á¤Ç¼Â¼Ö¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¤½¤Î¼Ö¤ò¤È¤³¤È¤ó¶Ë¤á¤ë¤Ù¤¯¡¢¥â¡¼¥¿¡¼¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÀ¾Àî ½ß»á¤¬¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¤È¤·¤ÆÎÏ¤òÆþ¤ì¤ëÈó¸ø³«¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¡£º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¥¨¥ó¥Ä¥© ¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¡×¡£¤Ê¤ó¤Èº£²ó¤Ï¥¹¥Ú¥Á¥¢¡¼¥ì¤ò¸ì¤ë¤Î¤ËÁê±þ¤·¤¤ÆÃÊÌ¤Ê¥²¥¹¥È¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æ¡¢±ü»³À¶¹Ô»á¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤Æ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥±¥ó¡¦¥ª¥¯¥ä¥Þ»á¤¬¡Ö¥¨¥ó¥Ä¥© ¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¸ì¤ëÈó¸ø³«¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖOctane Ì¾¼Ö¸¦µæ¡×¡Ê¼Ì¿¿11ÅÀ¡Ë
¥Ý¥ë¥·¥§911¡¢¥È¥è¥¿2000GT¤È¤¤Æ¡¢¤½¤í¤½¤í¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤ò¼è¤ê¾å¤²¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¡¢¿¿¤ÃÀè¤Ë»×¤¤Éâ¤«¤ó¤À¤Î¤Ï²¿¤«ÍÌ¾¤Ê¸ÄÂÎ¡ÊÂô»³¤¢¤ê¤¹¤®¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤ÇÁª¤Ö¤Î¤Ë¶ìÏ«¤·¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡Ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢±ü»³À¶¹Ô¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¡£Îò»ËÅª¤Ê¸ÄÂÎ¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¥ª¡¼¥Ê¡¼¤È¶¦¤Ë¸¦µæ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ËÜ´ë²è¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ÖÂ¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿ÍÂ¦¡¢¤½¤ì¤âÃ±¤Ë¥ª¡¼¥Ê¡¼¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤½¤ÎÂ¸ºß¤Ë¶¯¤¯´Ø¤ï¤Ã¤¿¿ÍÊª¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Ì¾¼Ö¸¦µæ¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¡£
¤ª¤ê¤·¤âºòº£¤Î¥Í¥ª¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¥Ö¡¼¥à¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢F50¤ä¥¨¥ó¥Ä¥©¤Î¾å¤²Áê¾ì¤ÏÀÄÅ·°æ¤ÎÍÍÁê¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤ÎÈëÌ©¤òÃµ¤ë°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢ÊÒÊý¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¤È¤¤¤¦¤Ù¤±ü»³¤µ¤ó¤ËÅÐ¾ì¤¤¤¿¤À¤¡¢50¤«¤é¥¨¥ó¥Ä¥©¤Ø»ê¤ëÎ¢ÏÃ¤òÊ¹¤¯¤Î¤â°ì¶½¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤â±ü»³¤µ¤ó¤´¼«¿È¤â¤Þ¤¿¥¨¥ó¥Ä¥©¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
my¥¨¥ó¥Ä¥©¤È¶¦¤ËÅÐ¾ì´ê¤¦Í½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢»³·Á¤«¤é±¿ÈÂ¤¹¤ë»þ´Ö¤È¼ê´Ö¤ò¹Í¤¨¡¢´ØÅìºß½»¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤µ¤ó¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¡£¥ª¡¼¥Ê¡¼¤µ¤ó¤Ë¤·¤Æ¤â°¦ÍÑ¤Î¥¨¥ó¥Ä¥©¤¬±ü»³¤µ¤ó¤È¶¦±é¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Î´î¤Ó¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È¤â»×¤¦¡£
¥¨¥ó¥Ä¥© ¥Õ¥§¥é¡¼¥ê
¤Þ¤º¤Ï¥¨¥ó¥Ä¥© ¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤Î³µÍ×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ª¤³¤¦¡£µã¤¯»Ò¤âÌÛ¤ë¥Þ¥é¥Í¥Ã¥í¤Î¡É¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¥·¥ê¡¼¥º¡É¡Ê¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¤ÇÆÃ¤ËÆüËÜ¿Í¤Ï¥¹¥Ú¥Á¥¢¡¼¥ì¤È¸Æ¤Ö¡Ë¤Î°ì³Ñ¤òÀê¤á¤ë¡£2002Ç¯¤Î¥Ñ¥ê¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¤ÇÀµ¼°¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î5¥«·îÁ°¤ËÅìµþÅÔ¸½ÂåÈþ½Ñ´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¢¥ë¥Æ¥Ç¥£¥Ê¥ß¥«¡×Å¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¸¶À£Âç¥â¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡ÊFX¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ë¤¬À¤³¦¤ËÀè¶î¤±Å¸¼¨¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÎÃíÌÜÅÙ¤ÏÆÃ¤Ë¹â¤«¤Ã¤¿¡£¤â¤Á¤í¤óÅö»þ¥Ô¥Ë¥ó¥Õ¥¡¥ê¡¼¥Ê¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¿Í¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î±ü»³»á¤¬´Ø¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤È¤âÌµ±ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
CFRP¥â¥Î¥³¥Ã¥¯¤Î¹ü³Ê¤Ë¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ñ¥Í¥ë¤Î°áÁõ¤òÅ»¤Ã¤¿£²¥·¡¼¥¿¡¼MR¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¤¢¤ë¡£¥ê¥¢¥ß¥É¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤óV12¼«Á³µÛµ¤¤ÇÁíÇÓµ¤ÎÌ¤Ï£¶¥ê¥Ã¥¿¡¼¡¢ºÇ¹â½ÐÎÏ660ps¤ò¸Ø¤ë¡£¥Æ¥£¡¼¥ÝF140¤Ï¤½¤Î¸åÂ¿¤¯¤ÎÄ·¤ÍÇÏ¤ËÅëºÜ¤µ¤ìÌ¾µ¡¤ÎÍÀ¤â¹â¤¤¡£ºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤Î¥É¡¼¥Ç¥£¥Á¡¦¥Á¥ê¥ó¥É¥ê¤ÎV12¤âF140·Ï¤Ç¤¢¤ë¡£
À¤³¦¸ÂÄê399Âæ¡Ü1¡ÊºÇ¸å¤Î1Âæ¤Ï¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£ÍÑ¤Ë¥í¡¼¥Þ¶µ¹Ä¤¬¥ª¡¼¥À¡¼¡Ë¡£ºÇ¿·¤Î¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥óÁê¾ì¤Ï400Ëü¥É¥ë°Ê¾å¡£ÁÏ»Ï¼Ô¥¨¥ó¥Ä¥©¤ÎÌ¾¤ò´§¤·¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤ÏF80¤Ø¤È»ê¤ë¸½Âå¤Î¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥«¡¼¥È¥ì¥ó¥É¤òÃÛ¤¤¤¿°ìÂæ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¥«¡¼¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡¢¥±¥ó¡¦¥ª¥¯¥ä¥Þ¤È¤Ï
¤½¤ó¤Ê¥¨¥ó¥Ä¥©¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿±ü»³À¶¹Ô»á¤È¤Ï¤É¤ó¤Ê¿ÍÊª¤Ê¤Î¤«¡£É®¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¤ä¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥«¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É³¤³°¤Î¼èºà¸½¾ì¤Ç¤è¤¯´é¤ò¹ç¤ï¤¹¡¢¤¤¤Ä¤â¾éÃÌ¤È¤½¤ì¤æ¤¨¾Ð´é¤ÎÀä¤¨¤Ê¤¤µ¤¤Î¤¤¤¤·»µ®¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤À¤¬¡¢¤â¤Á¤í¤ó¥«¡¼¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡¢ÈÝ¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¹©¶È¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¡¢Èà¤Î·ÐÎò¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¤¡£
¥¢¡¼¥È¥»¥ó¥¿¡¼¡¦¥«¥ì¥Ã¥¸¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Ç¥¶¥¤¥óÂ´¡£Æ±´ü¤Ë¤Ï¥¢¥ó¥É¥ì¥¢¥¹¡¦¥¶¥Ñ¥Æ¥£¥Ê¥¹¤ä¥Õ¥é¥ó¥¯¡¦¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥ó¥½¥ó¡¢¥°¥é¥ó¥È¡¦¥é¡¼¥½¥ó¤Ê¤Éï£¡¹¤¿¤ëÌÌ¡¹¤¬¤¤¤¿¡Ê¤È¤¤¤¦¤«¡¢Æ±µéÀ¸40¿Í¤Î¤¦¤Á¤ï¤º¤«11¿Í¤·¤«Â´¶È¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤«¤éÍ¥½¨¤ÊÌÌ¡¹¤¬Â·¤Ã¤Æ³èÌö¤¹¤ë¤Î¤âÅöÁ³¤À¡Ë¡£
¾©³Ø¶â¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤ÆGM¤Ç¥«¡¼¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤ÎÆ»¤òÊâ¤ß»Ï¤á¤¿¡£Âè»ÍÀ¤Âå¤Î¥«¥Þ¥í¤ÎÀè¹Ô¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤É¤òÃ´Åö¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¹¥¿¥Ã¥Õ1500Ì¾¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¤Î¤Á¥Ý¥ë¥·¥§¤ËÅ¾¿¦¡£996¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë·È¤ï¤ê¡¢¥·¥Ë¥¢¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Þ¤ÇÌ³¤á¤¿¤¬£²Ç¯È¾¤ÇÂà¿¦¡£GM¡Ê¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ë¤Ø°ìÅÙ¤ÏÉüµ¢¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢º£ÅÙ¤Ï¥Ô¥Ë¥ó¥Õ¥¡¥ê¡¼¥Ê¤Ø°ÜÀÒ¡£¤½¤ì¤¬1995Ç¯¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
ÆóÅÙ¤ÎGM¡á¥¢¥á¥ê¥«Î®¡¢¥Ý¥ë¥·¥§¡á¥É¥¤¥ÄÎ®¡¢¤½¤·¤Æ¥Ô¥Ë¥ó¥Õ¥¡¥ê¡¼¥Ê¡á¥¤¥¿¥ê¥¢Î®¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°ìÎ®¤Ë¤·¤Æ»°¼Ò»°ÍÍ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¸½¾ì¤ÇÀÕÇ¤¤¢¤ë¿¦Ì³¤ËÎå¤ó¤À·ë²Ì¡¢±ü»³»á¤Ï¹©¶È¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¡Ê¤¤¤ß¤¸¤¯¤âÈà¤ÎÌ¾Á°¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ë±ü¹Ô¤¤Î¿¼¤¤¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î°ú¤½Ð¤·¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤³¤È¤¬¸½ºß¤ÎÉý¹¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó³èÆ°¡¢¥á¥¬¥Í¤«¤é¿·´´Àþ¤Þ¤Ç¡¢¤ÎÎÈ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤¦¡£
¡Ö¿ÍÀ¸¤ò·è¤á¤¿15Ê¬¡×
¥±¥ó¡¦¥ª¥¯¥ä¥Þ¤È¤¤¤¨¤Ð¥¨¥ó¥Ä¥© ¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤¬ÂåÉ½ºî¤À¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡£¤±¤ì¤É¤âËÜ¿Í¤Ï»ê¤Ã¤ÆÎäÀÅ¤Ç¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â·ë²ÌÏÀ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤Î¼Ö¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¤±ÆÃ¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÈà¤Ï¤è¤¯¸À¤¦¡£¡Ö°ìÉô¤Î¤ª¶â»ý¤Á¤À¤±¤Î¼Ö¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¹¥¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤â¡£
¤±¤ì¤É¤âÈà¤ÎÌ¾¤òÀ¤³¦¤Ø¹ì¤«¤»¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥¨¥ó¥Ä¥© ¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£Ì¾¼Ö¸¦µæ¤ÎÅöÆü¤Ï¤½¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó·èÄê¤Þ¤Ç¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ô¥Ë¥ó¥Õ¥¡¥ê¡¼¥Ê¼ÒÆâ¤ÎÀ¯¼£Åª¤ÊÆ°¤¤äÅö»þ¤ÎÊ·°Ïµ¤¡¢¤½¤·¤Æ¥ë¥«¡¦¥â¥ó¥Æ¥¼¡¼¥â¥í¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ä¤½¤Î»þÂå¤Î¥Þ¥é¥Í¥Ã¥í¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢²æ¡¹¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤âÃÎ¤êÆÀ¤Ê¤¤Î¢ÏÃ¤¬Âç¤¤¤Ë¸ì¤é¤ì¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë¤½¤Î¸½¾ì¤Ë¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¸ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¡¢¸À¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ðü¥ÌÜ·âÃÌü¥¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¼ê¤Ë´À°®¤ëÅ¸³«¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Þ¤ë¤Ç¤½¤Î¾ì¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤µ¤¨¤Ê¤Ã¤¿¡£»²²Ã¤µ¤ì¤¿20Ì¾¤ÎÆÉ¼Ô½ô·»¤ÏËÜÅö¤Ë¥é¥Ã¥¡¼¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£
¤»¤Ã¤«¤¯¤À¤«¤é¤½¤Î°ìÉô¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¡£Èà¤Î¡Ö¿ÍÀ¸¤ò·è¤á¤¿15Ê¬¡×¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ç¤¢¤ë¡£¤¿¤À¤·¤³¤ÎÊª¸ì¤Ï¤¹¤Ç¤ËÂ¿¤¯¤Î¾ì½ê¤Ç¸ì¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤¿ÅÄÃæÀ¿»Ê»á¤Ë¤è¤ëÃøºî¡Ø±ü»³À¶¹Ô¥Ç¥¶¥¤¥óÁ´»Ë¡Ù¡Ê¿·Ä¬¼Ò´©¡Ë¤Ë¤â¾Ü¤·¤¤¤Î¤Ç¤¼¤Ò¤½¤Á¤é¤â¼ê¤Ë¼è¤Ã¤ÆÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
1998Ç¯½©¡££´Ç¯¸å¤Î2002Ç¯¤ËF50¸å·Ñ¥â¥Ç¥ë¤òÈ¯É½¤¹¤Ù¤¯¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó·èÄê¤ÏÂçµÍ¤á¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤¢¤ë¶âÍË¤ÎÄ«¡¢¥È¥ê¥Î¹Ù³°¤Î¥Ô¥Ë¥ó¥Õ¥¡¥ê¡¼¥ÊËÜ¼Ò¤Ë°ìµ¡¤Î¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤¬Éñ¤¤¹ß¤ê¤¿¡£¥ë¥«¡¦¥â¥ó¥Æ¥¼¡¼¥â¥í¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤À¡£¥Ø¥ê¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¤Ê¤¼¤«¤«¤±¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿1Ê¬¤Î£±¤Î¥¯¥ì¥¤¥â¥Ç¥ë¤ò°ìÊÍ¤¹¤ë¤Ê¤êÈà¤ÏÉÔµ¡·ù¤½¤¦¤Ë¿¶¤ëÉñ¤Ã¤¿¡£¥Ô¥Ë¥ó¥Õ¥¡¥ê¡¼¥Ê¤Ï¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤«¤é¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÆÃ¸¢¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤À¤¬¡¢¼Â¤Ï¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Þ¥é¥Í¥Ã¥í¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤â¥Ô¥Ë¥ó¥Õ¥¡¥ê¡¼¥Ê¤«¤éÊÌ¤Î¥«¥í¥Ã¥Ä¥§¥ê¥¢¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤ëÍÑ°Õ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢¥â¥ó¥Æ¥¼¡¼¥â¥í¤Î»þÂå¤Ë¤ÏÆÃ¤Ë¤½¤ó¤ÊÉÔ²º¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥â¥ó¥Æ¥¼¡¼¥â¥í¤¬¥È¥ê¥Î¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ïü¥¤³¤ì¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¸¶°Æ¤¬·è¤Þ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤ü¥¤È¤¤¤¦¥®¥ê¥®¥ê¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ô¥Ë¥ó¥Õ¥¡¥ê¡¼¥Ê¤Ï°ì½Ö¤Ë¤·¤ÆÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥È¥Ã¥×¤Ï¥í¥ì¥ó¥Ä¥©¡¦¥é¥Þ¥Á¥ç¥Ã¥Æ¥£¡£Ëü»öµÙ¤¹¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¤È¤¡¢¥í¥ì¥ó¥Ä¥©¤Ï±ü»³¤µ¤ó¤Î°ú¤½Ð¤·¤Ë»ÅÉñ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿ÊÌ°Æ¤Î¥¹¥±¥Ã¥Á¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡£¡Ö¤¤Ã¤ÈÈà¤ÏÆüº¢¤«¤é¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î°ú¤½Ð¤·¤òÇÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È±ü»³¤Ï²óÁÛ¤¹¤ë¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¥í¥ì¥ó¥Ä¥©¤Ï±ü»³¤Ë¼ªÂÇ¤Á¤¹¤ë¡£¡É¤¢¤Î¥¹¥±¥Ã¥Á¤ò¤â¤Ã¤Æ¤³¤¤¡É¡£
¿§¤âÅÉ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¹¥±¥Ã¥Á¤Ç¤¢¤ë¡£15Ê¬¤ä¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤¿±ü»³¤µ¤ó¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¼¼¤ËÌá¤Ã¤Æ¥¹¥±¥Ã¥Á¤òºÇÄã¸Â¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ë»Å¾å¤²¡¢áã¤ì¤òÀÚ¤é¤·¤ÆÉô²°¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¥â¥ó¥Æ¥¼¡¼¥â¥í¤ÎÁ°¤ËÎ©¤ÁºÉ¤¬¤Ã¤¿¡£
ÆüËÜ¿Í¤Ë¤·¤Æ¤ÏÎÉ¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¡£¥â¥ó¥Æ¥¼¡¼¥â¥í¤Ï±ü»³¤Î¸¶°Æ¤Ë±è¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥óÄó°Æ¤òÍâ½µ¤Î¿åÍËÆü¤Þ¤Ç¤Ë¤Þ¤È¤á¤ë¤è¤¦¸À¤¤»Ä¤·¤Æ¹ì²»¶Á¤¯¥Ø¥ê¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À¡£¤½¤·¤ÆÍâ¿åÍË¡¢ºÆ¤Ó¥Ø¥ê¤Ç¹ß¤êÎ©¤Ã¤¿¥â¥ó¥Æ¥¼¡¼¥â¥í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£ÅÙ¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÀÚ¤é¤»¤¿¤½¤¦¤À¡Ä
¤½¤³¤«¤é¥Ç¥¶¥¤¥ó°Æ¤ÎºÇ½ª·èÄê¤Þ¤Ç¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Ë¤Ï¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Õ¤¿¤Ä¤ÎÌåÃå¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤â¤Þ¤¿ÌÌÇò¤¤Å¸³«¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¾Ü¤·¤¯¤ÏÁ°½Ò¤Î¡Ø±ü»³À¶¹Ô¥Ç¥¶¥¤¥óÁ´»Ë¡Ù¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¤È¤Ë¤«¤¯±ü»³¤µ¤ó¤Î¥«¡¼¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¾À¼¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤â¤¤¤¦ÄÌ¤ê¤Ë¤³¤Î15Ê¬¤Ç·è¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¶½Ì£¿¼¤¹¤®¤ë¡É¤è¤â¤ä¤ÞÏÃ¡É
±ü»³¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤Ï¿Ô¤¤Ê¤¤¡£Ê¹¤¤Ë¤³¤é¤ì¤¿ÆÉ¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤â¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Î£±»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£2»þ´Ö¤Ç¤â£³»þ´Ö¤Ç¤âÊ¹¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Êý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Ê¥Þ¤Ï³Ú¤·¤¤¡£
¥Ô¥Ë¥ó¥Õ¥¡¥ê¡¼¥Ê¤ä¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤ÎÎ¢ÏÃ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢µðÂç´ë¶ÈGM¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤ÎÍº¥Ý¥ë¥·¥§¤ÎÆâÂ¦¤ÎÏÃ¤Ë¤â¶½Ì£¤Ï¿Ô¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥óMP4-12C¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¥Ô¥Ë¥ó¥Õ¥¡¥ê¡¼¥Ê¤¬¥³¥ß¥Ã¥È¤·¤¿ÏÃ¤âÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ë¤Û¤É¤½¤³¤Ç¥Õ¥é¥ó¥¯¡¦¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥ó¥½¥ó¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¡¢¤È¡£¤½¤·¤Æ¥Õ¥é¥ó¥¯¤Î°Õ³°¤ÊºÍÇ½¤ÎÏÃ¤âÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¡Ä¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢»ïÌÌ¤Ë»Ä¤¹¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤âÂ¿¡¹¤¢¤Ã¤¿¡£»þ¸ú¤¬¤¯¤ì¤Ð¤¤Ã¤È¤Þ¤¿±ü»³¤µ¤ó¤¬¤É¤³¤«¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
Ê¸¡§À¾Àî ½ß¡¡¼Ì¿¿¡§º´Æ£Î¼ÂÀ
Words¡§Jun NISHIKAWA¡¡Photography¡§Ryota SATO
¥¤¥Ù¥ó¥È¶¨ÎÏ
½»½ê¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°2-27-13
±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00¡Á19:00
ÄêµÙÆü¡§Æü¡¦·î(²Æµ¨µÙ¶È¡¦Ç¯ËöÇ¯»Ï¡¦½Ëº×Æü)
https://www.kenokuyamadesign.com/store/
¡ÖKen Okuyama¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Î´ú´ÏÅ¹¤È¤·¤Æ¡ÖKen Okuyama CARS¡×¡ÖKen Okuyama EYES¡×¡ÖKen Okuyama CASA¡×¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤ë¡£¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÆü¤ÏKen Okuyama CARS¤Îkode57¡¢kode9¡¢kode7¤Î3¥â¥Ç¥ë¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»²²Ã¤Ï´Ö¶á¤Ç¼Â¼Ö¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
