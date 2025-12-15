スマホの充電ケーブルが破損したり、断線したりしてしまうことはありませんか。充電ケーブルが劣化する主な原因について、家電量販店「エディオン」の公式インスタグラムアカウントが紹介しています。

【豆知識】「えっ…」 これが、スマホ充電ケーブルが破損する原因です！

公式インスタグラムアカウントは「充電ケーブルって破損や断線しますよね」というコメントとともに動画を投稿。この動画では、充電ケーブルが破損する主な原因として、スタッフが「ケーブルをピンと張った状態で使用する」「収納や持ち運びの際、ケーブルをきつく巻く」「ケーブルを抜くときに引っ張る」の3つを紹介しています。

スタッフによると、これらの方法でケーブルを使うと、コネクターやケーブルに負荷が掛かり、断線や変形などにつながるといいます。破損を防ぐために「長めのケーブルを使う」「収納時や持ち運び時はケーブルを緩く巻く」「ケーブルを抜くときはコネクター部分を持って真っすぐやさしく抜く」を実践するようアドバイスしています。

なお、断線が気になる場合は高耐久ナイロンケーブルを使うのがお勧めとのことです。

